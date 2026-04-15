Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 42,88 milijardi evra, malo manje nego juče, prenosi Tanjug.



Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 23 u kategoriji "ekstremni strah", malo bolje u odnosu na jučerašnji nivo 21 u istoj kategoriji.



Kako navodi Koindesk, tržište je pod pritiskom vesti sa Bliskog istoka, ali bitkoin pokazuje određenu otpornost i njegova vrednost je porasla je u odnosu na nivo sa početka godine, što je razlog za oprezni optimizam.



Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 1,79 odsto na 1.980,26 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) porasla za 0,32 odsto na 524,54 evra.



Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 3,05 odsto na 70,92 evra, a avalanš (AVAX) porasla za 0,11 odsto na 7,99 evra.



Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,16 evro, što je za 4,06 odsto manje nego juče.



Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.



Najveći rast trenutno beleže kriptovalute ENJ,BIO i MBOX.



