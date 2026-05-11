Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 29,14 milijardi evra, prenosi Tanjug.



Stručni portali kao što je Koindesk fokusirani su danas na mešovite signale sa globalnih tržišta, gde dominira oprez zbog geopolitičkih tenzija, ali i optimizam u tehnološkom sektoru vođen veštačkom inteligencijom.



Globalni fondovi kripto-valuta zabeležili su priliv od 858 miliona dolara u poslednjih nedelju dana, što je šesta uzastopna pozitivna nedelja.



Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 48 u kategoriji "neutralno", za nijansu bolje u odnosu na jučerašnjih 47 u istoj kategoriji.



Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 0,25 odsto na 1.980,35 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,88 odsto na 556,79 evra.



Kripto-valuta solana (SOL) je porasla za 1,73 odsto na 80,72 evra, a avalanš (AVAX) za jedan odsto na 8,57 evra.



Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.



Najveći rast trenutno beleže kripto-valute OSMO, SAGA i GTC.



