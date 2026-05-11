Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 29,14 milijardi evra, prenosi Tanjug.
Stručni portali kao što je Koindesk fokusirani su danas na mešovite signale sa globalnih tržišta, gde dominira oprez zbog geopolitičkih tenzija, ali i optimizam u tehnološkom sektoru vođen veštačkom inteligencijom.
Globalni fondovi kripto-valuta zabeležili su priliv od 858 miliona dolara u poslednjih nedelju dana, što je šesta uzastopna pozitivna nedelja.
Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 48 u kategoriji "neutralno", za nijansu bolje u odnosu na jučerašnjih 47 u istoj kategoriji.
Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 0,25 odsto na 1.980,35 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,88 odsto na 556,79 evra.
Kripto-valuta solana (SOL) je porasla za 1,73 odsto na 80,72 evra, a avalanš (AVAX) za jedan odsto na 8,57 evra.
Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.
Najveći rast trenutno beleže kripto-valute OSMO, SAGA i GTC.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Finansije i Berza
Na berzi kripto-valuta vlada optimizam - vrednost bitkoina porasla za 0,21 odsto
Vrednost bitkoina (BTC) je danas u 15.00 časova na najvećoj svetskoj berzi kripto-valuta Bajnens porasla za 0,21 odsto na 68.879,28 evra.
Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 29,14 milijardi evra, prenosi Tanjug.
Finansije i Berza
Beogradska berza prometovala oko 60,74 miliona dinara
Bruto devizne rezerve NBS na kraju aprila ove godine iznosile 28.156,3 miliona evra
Vatikanska banka prijavila rast dobiti - u 2025 ostvarila profit od 51 milion evra
Decenijama to nije viđeno - neobična faza na tržištu plemenitih metala
Novi kripto bum na pomolu - bitkoin probija 80.000 dolara
"Makroekonomski smo dobri" - šta donosi novi ugovor Srbije i MMF-a
MMF objavio prognozu - Srbija ulazi u period ubrzanog rasta
Ista plata, različita isplata - poreske razlike u Evropi veće nego ikada
Nedeljni promet na Beogradskoj berzi oko 223,5 miliona dinara
Najnovije
Najčitanije
2H
Bile su važnije od skupocenog auta - u Jugoslaviji su se godinama štedele, danas skupljaju prašinu
Vremenska prognoza
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,03
|117,38
|117,73
|USD
|99,55
|99,85
|100,15
|CAD
|72,71
|72,92
|73,14
|AUD
|71,99
|72,21
|72,42
|GBP
|135,26
|135,67
|136,08
|CHF
|127,75
|128,13
|128,51
Kripto valute
|Valuta
|Cena (EUR)
|BTC
|68.943,00 €
|ETH
|1.977,75 €
|LTC
|49,74 €
|DOT
|1,15 €
|BCH
|382,32 €
|LINK
|8,96 €
|BNB
|556,81 €
|XMR
|346,31 €
Komentari (0)