Bitkoin je premašio visinu od 81.000 dolara uz snažan rast realizovane dobiti među ulagačima. Prema podacima platforme za analitiku blockchaina Santiment neto realizovana dobit dosegla je 207,56 miliona dolara. Iako je reč je o iznosu manjem od istorijskih vrhunaca analitičari ga smatraju značajnim jer se podudara s testiranjem važne psihološke granice otpora iznad 80.000 dolara.

Mnogi ulagači koji su kupovali bitkoin dok se kretao oko 70.000 dolara sada su u zoni znatne dobiti što je deo njih navelo na realizaciju profita.

Analitičari Santimenta navode kako pojačano uzimanje dobiti tokom uzlaznog trenda može upućivati na to da tržište uspešno apsorbuje pritisak prodaje.

Ključni nivo koji prate trgovci

Tržišni analitičar Michaël van de Poppe smatra da kratkoročni trend bitkoina ostaje pozitivan sve dok se cena zadržava iznad područja između 73.000 i 75.000 dolara. Ipak, upozorava da dosadašnji pokušaji probijanja nivoa vrednosti od 80.000 dolara još nisu dovoljni za potvrdu snažnijeg bikovskog zamaha.

Trgovci sada prate može li se područje oko 81.000 dolara učvrstiti kao novi nivo podrške. Nedeljno zatvaranje iznad te granice moglo bi otvoriti prostor za rast prema zoni između 86.000 i 89.000 dolara. U tom slučaju analitičari očekuju i jačanje prodajnog pritiska zbog nove realizacije dobiti.

S druge strane pad ispod nivoa od oko 80.700 dolara mogao bi oslabiti kratkoročni trend i ponovno usmeriti pažnju tržišta prema zonama potražnje između 75.000 i 73.000 dolara, navode hrvatske kriptomenjačnice.

Institucionalni ulagači kao motor rasta

Institucionalni ulagači i dalje su glavni pokretač aktuelnog ciklusa rasta. Za razliku od nekadašnjih bikovskih faza tržište sada podupire stabilna institucionalna potražnja. Nju pre svega stvaraju agresivne kompanijske kupovine bitkoina kompanije Strategy nekadašnji MicroStrategy kao i kontinuirani prilivi kapitala u spot bitkoin ETFove kojima upravljaju BlackRock i Fidelity Investments.

Za mnoge trgovce ključni signal u idućim nedeljama su kretanja priliva u ETFove. Oporavak nedeljnih neto priliva iznad 500 miliona dolara dodatno bi potvrdilo da institucionalni investitori i dalje mogu apsorbovati pritisak prodaje i podupirati nastavak rasta.

Mali igrač u golemom financijskom tržištu

Izvršni direktor Binancea Richard Teng naveo je da ukupna vrednost kriptoindustrije iznosi oko 55 milijardi dolara dok se šire tržište finansijskih usluga procenjuje na približno 36 bilijuna dolara. Prema tim podacima kriptovalute čine tek oko 015 posto tržišta financijskih usluga.

Teng je pritom izdvojio nekoliko sektora u kojima blockchain tehnologija postupno jača svoju prisutnost uključujući finansijske usluge međunarodna plaćanja i društvene mreže. Prema njegovim procenama tržište platnih usluga vredi gotovo 788 milijardi dolara dok se sektor društvenih medija procjenjuje na više od 200 milijardi dolara.

Osim bitkoina deo investitora sve više prati infrastrukturne kripto-projekte koji žele proširiti funkcionalnost blockchain ekosistema. Među njima se ističe projekat bitcoin Hyper koji razvija Layer 2 mrežu na bitkoinu integrisanu sa Solana Virtual Machine. Projekat je tokom pretprodaje prikupio više od 32 miliona dolara, piše Poslovni.hr.

Tokenizacija imovine

Nekoliko velikih finansijskih i blockchain kompanija među njima JPMorgan Chase Mastercard Ripple i Ondo Finance uspješno je sprovelo pilot transakcije koje povezuju blockchain infrastrukturu s tradicionalnim bankarskim sistemima. Testirane su i prekogranične transakcije temeljene na tokenizovanoj imovini povezanoj s američkim državnim obveznicama.

Ian De Bode izjavio je da je reč o prvom slučaju u kojem je tokenizovana imovina američkog trezora namirena između različitih bankarskih sistema gotovo u stvarnom vremenu i to izvan standardnog radnog vremena banaka.

Finansijska industrija poslednjih meseci je ubrzala razvoj projekata tokenizacije imovine. U inicijative povezane s tim područjem uključilo se više od 50 kompanija iz tradicionalnog finansijskog i kripto sektora među kojima su BlackRock, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nasdaq i druge.



