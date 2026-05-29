Francuski proizvođač guma Mišelin pokreće veliki program smanjenja broja zaposlenih u Francuskoj, nakon pada prodaje i prihoda u prvom kvartalu 2026. godine.

Mišlen pokreće program dobrovoljnih odlazaka

Kompanija je saopštila da bi tokom naredne tri godine program mogao da obuhvati do 1.500 radnih mesta.

Prema navodima kompanije, dve trećine smanjenja radne snage odnosiće se na administrativne i kancelarijske poslove, dok će ostatak biti vezan za industrijski sektor, prenosi Le Figaro.

Direktor za ljudske resurse Mišlena za Francusku i južnu Evropu Olivije Fore-Vori izjavio je da nijedna industrijska lokacija neće biti posebno pogođena i da će plan biti zasnovan isključivo na dobrovoljnim odlascima zaposlenih.

Visoki troškovi i pad prodaje

Iz kompanije navode da su visoki troškovi rada, energije i porezi glavni razlozi za dodatno smanjenje troškova poslovanja.

Generalni direktor Floran Menugo prošle godine je pred francuskim parlamentom izjavio da industrijske aktivnosti grupe u Francuskoj više nisu profitabilne.

Mišlen je u prvom kvartalu 2026. godine zabeležio pad prihoda od 5,4 odsto, na 6,2 milijarde evra, dok je prodaja guma pala za 1,4 procenta na godišnjem nivou.

Već zatvarali fabrike i gasili radna mesta

Michelin trenutno zapošljava oko 17.000 ljudi u Francuskoj i ima 13 proizvodnih pogona širom zemlje.

Kompanija je već tokom 2024. godine ukinula 1.246 radnih mesta zatvaranjem fabrika u gradovima Cholet i Vannes.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

,

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.