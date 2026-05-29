Vozači koji često naplaćuju kazne za prekoračenje brzine u Njujorku mogli bi da završe sa uređajem u svom automobilu koji im jednostavno neće dozvoliti da voze brže od dozvoljenog ograničenja brzine.

Guvernerka Keti Hočul potpisala je zakon kojim se omogućava pilot program za instaliranje takozvanih inteligentnih uređaja za pomoć u brzini u automobile najgorih ponavljača saobraćajnih propusta, odnosno vozača koji uporno krše ograničenja i time ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju.

Ideja je jednostavna, ali politički i tehnički veoma osetljiva. Uređaj koristi GPS i podatke o ograničenju brzine kako bi sprečio vozilo da prekorači ograničenje brzine.

Prema lokalnim izveštajima, mera će se primenjivati na vozače koji naplate najmanje 16 prekršaja koje zabeleže kamere za brzinu u roku od 12 meseci. Ko odbije instalaciju mogao bi da dobije kaznu od 1.500 do 2.500 dolara, a u poslednjem slučaju, izgubiće mogućnost registracije vozila.

Ovo više nije klasična saobraćajna kazna, već pokušaj da se fizički ograniče opasni vozači da ponove prekršaj. Njujork zapravo priznaje da kazne za neke vozače jednostavno ne funkcionišu. Ako neko akumulira 16 prekršaja prekoračenja brzine u toku godine, problem očigledno nije u zaboravnosti, lošoj proceni ili jednom trenutku nepažnje, već u obrascu ponašanja.

Ova mera je deo šireg paketa bezbednosti saobraćaja. Njujork takođe proširuje upotrebu automatskog praćenja brzine u radnim zonama i uvodi snažniji sistem kamera za vozače koji nezakonito prolaze pored zaustavljenih školskih autobusa.

U američkom kontekstu, ovo nije mala stvar, jer su saobraćajne kazne, osiguranje i sudski postupci često povezani u mnogo složenijem i skupljem sistemu tamo nego u Evropi.

Kancelarija guvernera kaže da Njujorčani plaćaju u proseku više od 4.000 dolara godišnje za auto osiguranje, oko 1.500 dolara više od nacionalnog proseka, navodeći prevare, parnice, rupe u zakonu i loše sprovođenje zakona. Zanimljivo je da ovo spaja dve teme koje se obično posmatraju odvojeno: bezbednost saobraćaja i troškovi osiguranja.

Njujork želi da smanji broj nesreća, ali i da ograniči štetu koju najrizičniji vozači nanose celom sistemu. Zato paket uključuje i mere protiv prevara u osiguranju, ograničenja nadoknade za vozače koji su u vreme nesreće bili umešani u kriminalno ponašanje, bili su pijani, neosigurani ili su počinili težak zločin.

Naravno, takva mera pokreće i pitanja o privatnosti, nadzoru i tehničkoj pouzdanosti. Automobil sa GPS blokatorom brzine više nije samo prevozno sredstvo, već vozilo čije je ponašanje aktivno ograničeno spolja. Ali Njujork za sada ne uvodi opštu obavezu za sve, već cilja na najekstremnije ponovljene prekršioce, piše Jutarni.hr/Autoklub

Za Evropu je ova priča zanimljiva jer su novi automobili već sve više opremljeni sistemima upozorenja na ograničenje brzine i inteligentnom pomoći vozaču, ali oni uglavnom ne deluju kao kaznena mera za pojedinca. Njujork ide korak dalje. Ne pokušava samo da upozori vozača, već ga, nakon dugog niza prekršaja, tehnički primora da poštuje ograničenje.

Ako se pilot program pokaže efikasnim, nije teško zamisliti da će ga želeti i drugi veliki gradovi. A onda bi se diskusija o prekoračenju brzine mogla fundamentalno promeniti, od pitanja "koliko je kazna" do mnogo neprijatnijeg pitanja "da li bi neki vozači uopšte trebalo da smeju da voze svoje automobile brže nego što je zakonom dozvoljeno?".

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.