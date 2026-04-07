Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 20,01 milijardu evra, manje nego juče.



Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 11 u kategoriji „ekstremni strah”, neznatno gore u odnosu na jučerašnji nivo 13 u istoj kategoriji.



Portal „Koindesk” navodi da institucionalni investitori u bitkoin postaju oprezniji zbog geopolitičke neizvesnosti, pritiska na likvidnost i viših cena nafte.



Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 2,66 odsto na 1.805,24 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 1,07 odsto na 517,66 evra.



Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 4,1 odsto na 68,38 evra, a avalanš (AVAX) za 7,99 odsto na 7,48 evra.



Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,06 evra, što je za 2,09 odsto više nego juče.



Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.



Najveći rast trenutno beleže kriptovalute NOM, RED i BANK, prenosi Tanjug.



