Na taj način je Antropik po tržišnoj vrednosti prestigao konkurentski Open AI, čija je procena u martu iznosila 852 milijarde dolara posle rekordne investicione runde vredne 122 milijarde dolara, prenosi CNBC.

Nova procena gotovo je utrostručila vrednost Antropika u odnosu na februar, kada je kompanija vredela oko 380 milijardi dolara.

Rast kompanije poslednjih meseci snažno je podstaknut uspehom AI asistenta za programiranje Claude Code, dok je Antropik istovremeno juče predstavio i nov model veštačke inteligencije Claude opus 4.8, piše Tanjug.

Finansijski direktor Antropika Krišna Rao izjavio je da će novo finansiranje pomoći kompaniji da odgovori na "istorijski nivo potražnje" za njenim AI alatima.

"Klod postaje sve važniji za našu globalnu zajednicu korisnika, a cilj nam je da naši alati budu korisniji, moćniji i prilagodljiviji njihovim potrebama", rekao je Rao.

Najveće svetske AI kompanije se istovremeno ubrzano pripremaju za izlazak na berzu.

Startap Open AI priprema IPO dokumentaciju i mogao bi da izađe na berzu već u septembru, navodi CNBC pozivajući se na izvore upoznate sa planovima kompanije.

Prema ranijim izveštajima, i Antropik paralelno priprema izlazak na berzu, iako konačan vremenski okvir još nije definisan.

