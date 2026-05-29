Nekada popularno ostrvo gotovo je prazno. Sukob sa Iranom i rastuće napetosti na Bliskom istoku već mesecima izazivaju probleme širom sveta. Posledice su vidljive kroz više cene goriva, poremećaje u avio-saobraćaju, veće troškove prevoza i rastuću nesigurnost među ljudima.

Sektor turizma je takođe ozbiljno pogođen, a mnoge zemlje i turistički radnici bore se sa otkazivanjima putovanja i manjim brojem gostiju. Među najpogođenijima je Kipar, nekada jedno od najpopularnijih evropskih turističkih odredišta, gde su hoteli, restorani i plaže ove godine znatno prazniji nego inače.

Turista gotovo da nema, hotelijeri i ugostitelji zabrinuti

Hotelske rezervacije pale su za gotovo 40 odsto samo u martu, a sličan trend nastavio se i u aprilu. Prema procenama kompanije Hermes Airports, ukupan broj letnjih gostiju mogao bi da padne za oko 10 odsto, odnosno za gotovo pola miliona turista manje. Glavni razlog je rastući osećaj nesigurnosti koji traje već mesecima, piše Tourism Review, prenosi Telegraf biznis.

Letnja turistička sezona na Kipru posebno je osetljiva zbog blizine Bliskog istoka. Iako je reč o malom ostrvu, nalazi se na manje od 300 kilometara od Izraela i Libana. Evropski turisti sve češće biraju destinacije koje smatraju udaljenijim od područja sukoba, a među njima se posebno ističe Španija.

Dodatnu zabrinutost izazvao je i napad dronom na britansku vojnu bazu Akrotiri na jugu ostrva, što je dodatno uticalo na percepciju bezbednosti među turistima.

Hoće li se situacija popraviti?

Neizvesnost snažno utiče na ekonomske izglede Kipra i njegovu letnju turističku sezonu. Gotovo sedam odsto kiparskog BDP-a dolazi direktno iz turizma, sektora koji je ključan za stabilnost ostrvske ekonomije.

Stručnjaci smatraju da bi poverenje turista moglo postepeno da se vrati ako se situacija smiri. Uprkos sunčanom vremenu i atraktivnoj obali, ponašanje turista u velikoj meri zavisi od događaja van granica Kipra.

Kako se vrhunac letnje sezone brzo približava, turistička odmarališta, aerodromi i turistički operateri pomno prate svaki znak smirivanja situacije. Čak i manji rast broja dolazaka mogao bi da ima značajan uticaj na ostatak sezone.

