Delegacija Kongresa SAD posetila Beogradsku berzu i Komisiju za hartije od vrednosti

Beogradska berza, uz učešće predstavnika Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, ugostila je sedmočlanu delegaciju stručnih savetnika Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, koja je boravila u Srbiji u okviru zvaničnog programa međunarodne razmene i institucionalne saradnje.

Autor:  Nina Stojanović
27.05.2026.16:15
Tokom posete predstavljen je razvoj domaćeg tržišta kapitala, uloga Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti u finansijskom sistemu Srbije, kao i aktuelni trendovi i potencijali investicionog ambijenta. Razgovarano je i o perspektivama daljeg razvoja finansijskog tržišta, značaju tržišnih institucija za privredni rast, kao i poziciji Srbije u regionalnim ekonomskim tokovima.

Delegaciju su činili savetnici članova Predstavničkog doma SAD angažovani u više relevantnih odbora, uključujući spoljnopolitičke, finansijske i odbore za oružane snage, što poseti daje dodatnu institucionalnu težinu i potvrđuje interesovanje za ekonomske i investicione prilike u Srbiji.

Poseta je realizovana u okviru programa koji američkim kongresnim savetnicima omogućava neposredno upoznavanje sa radom ključnih institucija partnerskih zemalja i razmenu iskustava o temama od zajedničkog interesa.

U Beogradskoj berzi ocenjuju da ovakvi susreti doprinose jačanju međunarodnog dijaloga, boljem razumevanju tržišnih procesa i unapređenju profesionalnih veza sa relevantnim međunarodnim institucijama. Istovremeno, oni predstavljaju priliku za dodatnu promociju domaćeg tržišta kapitala i njegovih razvojnih potencijala na međunarodnoj sceni.

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,54 100,84 101,14
CAD CAD 72,8 73,02 73,24
AUD AUD 71,99 72,21 72,43
GBP GBP 135,24 135,65 136,06
CHF CHF 128,04 128,43 128,81

BTC BTC 65.167,00 €
ETH ETH 1.794,39 €
LTC LTC 44,98 €
DOT DOT 1,09 €
BCH BCH 296,40 €
LINK LINK 8,08 €
BNB BNB 560,63 €
XMR XMR 338,00 €
Powered by CoinGecko API