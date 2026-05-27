Delegacija Kongresa SAD posetila Beogradsku berzu i Komisiju za hartije od vrednosti

Tokom posete predstavljen je razvoj domaćeg tržišta kapitala, uloga Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti u finansijskom sistemu Srbije, kao i aktuelni trendovi i potencijali investicionog ambijenta. Razgovarano je i o perspektivama daljeg razvoja finansijskog tržišta, značaju tržišnih institucija za privredni rast, kao i poziciji Srbije u regionalnim ekonomskim tokovima.

Delegaciju su činili savetnici članova Predstavničkog doma SAD angažovani u više relevantnih odbora, uključujući spoljnopolitičke, finansijske i odbore za oružane snage, što poseti daje dodatnu institucionalnu težinu i potvrđuje interesovanje za ekonomske i investicione prilike u Srbiji.

Poseta je realizovana u okviru programa koji američkim kongresnim savetnicima omogućava neposredno upoznavanje sa radom ključnih institucija partnerskih zemalja i razmenu iskustava o temama od zajedničkog interesa.

U Beogradskoj berzi ocenjuju da ovakvi susreti doprinose jačanju međunarodnog dijaloga, boljem razumevanju tržišnih procesa i unapređenju profesionalnih veza sa relevantnim međunarodnim institucijama. Istovremeno, oni predstavljaju priliku za dodatnu promociju domaćeg tržišta kapitala i njegovih razvojnih potencijala na međunarodnoj sceni.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: