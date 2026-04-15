Najveći deo gubitaka otpada na francuski LVMH, koji je izgubio gotovo 100 milijardi dolara tržišne vrednosti, dok je širi evropski indeks Stoxx 600 u istom periodu porastao za 4,6 odsto, što dodatno naglašava slabost luksuznog segmenta.



Pad je dodatno ubrzan nakon objava poslovnih rezultata LVMH, koje su potvrdile strahovanja investitora da se oporavak potrošnje na luksuzne proizvode odlaže zbog geopolitičke neizvesnosti, prenosi Blumberg.



Najveći dnevni pad zabeležila je kompanija "Erme" (Hermes), koja je izgubila oko 20 milijardi dolara tržišne vrednosti nakon razočaravajućih rezultata za prvi kvartal 2026, uprkos reputaciji brenda otpornog na krize zbog fokusiranosti na najbogatije kupce.



Poverenje investitora pod znakom pitanja



Akcije kompanije "Kering", vlasnika brenda "Guči", takođe su zabeležile veliki pad nakon slabih prodajnih rezultata, što je dodatno opteretilo sektor koji se suočava sa padom tražnje, posebno na tržištima Bliskog istoka.



Analitičari upozoravaju da je poverenje investitora poljuljano i da će biti potrebno više stabilnih kvartalnih rezultata kako bi se ono obnovilo, uz ključni uslov smirivanja geopolitičkih tenzija.



