Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 20,23 milijarde evra, što je skromna cifra, na koju je možda uticao i produženi praznični vikend u Sjedinjenim Američkim Državama.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 34 u kategoriji "strah", malo bolje u odnosu na jučerašnjih 30 u istoj kategoriji.

Vrednost itirijuma danas stagnira na 1.818,33 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) je pala za 1,35 odsto na 569,36 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 0,93 odsto na 73,11 evra, a avalanš (AVAX) za 0,48 odsto na 8,05 evra.

Telegramova kriptovaluta TON prodaje se danas za 1,93 evra, što je za 6,56 odsto više nego juče. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute POND, WLD i IO.

