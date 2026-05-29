Ako ste već posetili Budimpeštu, Debrecin, Pečuj ili Segedin i potrebna vam je ideja za gradski odmor, na samom zapadu Mađarske, oko 70 kilometara od Beča i blizu austrijske granice, Šopron vas čeka.

Kažu da je jedan od najšarmantnijih i najromantičnijih gradova u našem komšiluku. Ima oko 61.000 stanovnika i nalazi se nedaleko od jezera Nojzidler (Mađari ga zovu Ferte), u regionu poznatom po vinima, gde se prepliću mađarski, austrijski i srednjoevropski identiteti.

Oduševiće vas zanimljivim pričama, bogatom kulturom i atmosferom koja podseća na prošla vremena.

Idealan za vikend izlet, Šopron je grad u kome možete videti ostatke Rimskog carstva, srednjovekovne zidine, raskošne barokne palate i neobičan zamak koji je jedan čovek proveo gotovo ceo život gradeći. Istorijski centar krase kaldrmisane ulice, šarene fasade i zgrade iz različitih epoha: rimski temelji stoje tu odmah pored renesansnih kuća i baroknih palata.

Najpoznatiji simbol grada je svakako Vatrogasna kula visoka 58 metara. Njeni temelji stoje na mestu nekadašnjeg rimskog foruma iz antičkog grada Skarbantije, ima cilindrični deo iz srednjeg veka, balkon i sat-kulu iz perioda renesanse i prepoznatljivu kupolu iz baroknog doba.

Do njenog vrha vodi skoro 200 spiralnih stepenica. A, kada ih jednom savladate, pred vama će se otvoriti fantastičan pogled na krovove Šoprona i okolna brda, a po vedrim danima sa tog mesta možete videti čak i obrise austrijskih Alpa i planinske vrhove Raksa i Šneberga.

Bivši čuvari kule upozoravali su građane na požare i dolazak stranih vojski, održavali gradski sat, a prema ugovoru sa gradskim vlastima morali su da sviraju na svadbama, festivalima i sahranama.

Postoji i istorijska priča vezana za Vatrogasnu kulu. Nakon raspada Austro-Ugarske početkom 20. veka, vodila se debata o tome da li će Šopron pripasti Austriji ili Mađarskoj.

Na referendumu održanom 14. decembra 1921. godine, 65 odsto stanovništva je glasalo za ostanak u Mađarskoj. Od tada, Šopron je dobio počasnu titulu "Civitas Fidelissima" ("najverniji grad"), a godišnjica referenduma se i dalje slavi kao gradski praznik.

Šopron je bio i u centru evropskih događaja 1989. godine. U to vreme, veoma blizu ovog grada, na granici između Austrije i Mađarske, održan je Panevropski piknik, mirni protest tokom kojeg je više od 600 građana Istočne Nemačke iskoristilo priliku da pobegne na Zapad. Ovaj događaj mnogi smatraju jednim od ključnih koraka koji su ubrzali pad Berlinskog zida.

Pored svoje istorije, ovaj mađarski dragulj pleni i svojom kulturom. Na njegovom glavnom trgu nalazi se impresivna Muzejska četvrt, gde možete videti izložbe koje pokrivaju period od praistorije do modernog doba.

Reč je o modernom kompleksu nastalom povezivanjem nekoliko istorijskih zgrada, uključujući Vatrogasnu kulu i kuće Storno i Fabricijus, jedne od najstarijih gradskih kuća u Šopronu. Ljubiteljima arhitekture će se posebno dopasti Esterhazijeva palata, istorijska Gradska kuća i nekadašnja plemićka kuća Egenberg, sada zaštićeni spomenik, kao i brojne renesansne i barokne zgrade koje stvaraju utisak muzeja na otvorenom.

Još jedna atrakcija u Šopronu je zamak Tarodi. Više od pola veka, sve do svoje smrti 2010. godine, slikar Ištvan Tarodi ga je gradio sopstvenim rukama, koristeći stotine vagona kamena i cigle. Svu svoju ušteđevinu je uložio u zgradu koja imitira srednji vek, a zbog neobične skulpture sove koju je postavio na jedan od balkona, meštani su ovu zgradu, do koje se dolazi pokretnim mostom preko šanca, nazivali i "Zamak sove".

Za odmor od gradske vreve, najbolje mesto za odlazak je da se uputite ka vidikovcu Karoj. Smešten u središtu šumskog područja Leverek, ovaj toranj pruža prelep pogled na grad, jezero Nojzidler i okolne planinske vrhove. Konačno, tu je i Šopronbanfalva, istorijski deo Šoprona gde se nalaze pavlino-karmelićki manastir i crkva Kraljice Nebeske.

Kompleks datira iz 15. veka i do njega se stiže kamenim "stepenicama svetaca". Deo manastira je od tada pretvoren u butik hotel, ali ostatak kompleksa i dalje ima sakralnu funkciju.

Jedno je sigurno: u „moru“ gradova koji pokušavaju da impresioniraju svojom veličinom, mađarski Šopron ima drugačiju strategiju, osvaja šarmom i upravo zato ostaje u sećanju.

