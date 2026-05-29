Park Bukovičke banje sada je pun zelenila, cvetne leje su u punom sjaju, a hladovina starih drvoreda čini ga idealnim mestom za predah i beg od gradske gužve.

Zbog toga je park Bukovičke banje pravo mesto za vikend izlet, laganu šetnju i uživanje u prirodi, piše B92putovanja.

Njegove uređene staze, fontane i skulpture daju posebnu atmosferu prostoru koji spaja prirodu, umetnost i istoriju. Park se prostire se na više od 22 hektara i ubraja se među najlepše parkove u zemlji.

Park datira još iz 1849. godine, kada su uređene prve staze i posađeno drveće. Tokom godina prerastao je u prepoznatljiv simbol ovog mesta, a danas je posebno atraktivan upravo tokom proleća i ranog leta, kada je priroda u punom cvatu.

Staro zdanje u srcu parka Bukovičke banje

U samom srcu parka nalazi se i čuveno Staro zdanje, jedno od najlepših zdanja srpskog romantizma koje je još knez Mihailo Obrenović gradio kao letnju rezidenciju dinastije Obrenović. Šetnja ovim delom banje pruža osećaj kao da ste zakoračili u neko drugo vreme.

Poseban utisak ostavlja i jedinstvena zbirka skulptura na otvorenom, po kojoj je park poznat širom regiona. Zbog toga ga mnogi porede sa čuvenim evropskim parkovima skulptura.

Lekovita voda u banji

Pored prirode i istorije, Bukovička banja poznata je i po lekovitoj mineralnoj vodi koja se koristi u rehabilitacionim i velnes tretmanima.

Posetioci ovde dolaze zbog opuštanja, šetnji i odmora, ali i zbog brojnih terapija i blagotvornog uticaja banjske vode.

Ako planirate izlet po Šumadiji, sada je pravo vreme da posetite Bukovičku banju jer njen park upravo ovih dana izgleda najlepše.

