Zašto sve više kompanija bira ALTA banku?

Ipak, paralelno sa tim trendom, pojedine banke beleže ubrzan rast u segmentu poslovnih klijenata, što pokazuje da privreda i dalje traži kombinaciju digitalne efikasnosti i fizičke dostupnosti. Među njima se sve češće izdvaja ALTA banka.

Podaci sa tržišta pokazuju da je broj otvorenih računa pravnih lica u ALTA banci od 2020. godine porastao više od 20 puta, što ovu banku danas svrstava među najbrže rastuće u poslovnom segmentu. Sagovornici iz finansijskog sektora ocenjuju da iza tog rasta ne stoje samo troškovne pogodnosti, već i pristup koji je više prilagođen svakodnevnim potrebama kompanija.

Jedan od poteza koji je privukao pažnju tržišta jeste odluka ALTA banke da do juna 2027. godine ukine provizije za SEPA prilive za fizička i pravna lica. Za kompanije koje posluju sa inostranstvom to znači direktno smanjenje troškova međunarodnih transakcija, ali i jednostavnije i predvidljivije poslovanje sa evropskim tržištem. Dodatno, ALTA banka je među prvim bankama u Srbiji omogućila SEPA plaćanja, čime je svojim klijentima otvorila pristup efikasnijem međunarodnom platnom prometu.

Posebnu pažnju poslovne zajednice privukla je i pogodnost koja se odnosi na plaćanja karticama u inostranstvu. Biznis korisnicima omogućeno je da transakcije realizuju po srednjem kursu evra, bez dodatnih naknada i troškova konverzije. U praksi, to kompanijama donosi veću kontrolu troškova i dodatnu predvidljivost u međunarodnom poslovanju.

„Na tržištu se jasno vidi da kompanije danas ne biraju banku samo po ceni usluga, već po ukupnom iskustvu – brzini, dostupnosti i fleksibilnosti“, ocenjuju sagovornici upućeni u bankarski sektor, uz napomenu da upravo ti faktori sve više utiču na promenu strukture klijenata.

Za razliku od trenda zatvaranja filijala i racionalizacije mreže, ALTA banka nastavlja da širi svoju prisutnost i produžava dostupnost usluga. Većina ekspozitura radi radnim danima do 20 časova i subotom do 17 časova, dok pojedine lokacije, poput TC Delta City i TC Galerija, rade do 22 časa. Za kompanije koje posluju van standardnog radnog vremena to predstavlja dodatnu fleksibilnost u svakodnevnom poslovanju.

Pored fizičke dostupnosti, značajnu ulogu ima i razvoj digitalnog bankarstva. ALTA banka poslovnim klijentima omogućava upravljanje računima u realnom vremenu, elektronska plaćanja i kompletan pregled transakcija bez odlaska u filijalu, što dodatno ubrzava svakodnevne procese u kompanijama.

Posmatrano iz ugla tržišta, kombinacija SEPA pogodnosti, razvoja digitalnih usluga i širenja mreže ekspozitura sve više pozicionira ALTA banku među institucije koje uspevaju da poslovno bankarstvo prilagode novim potrebama privrede i kompanija koje rastu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: