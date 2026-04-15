Celo selo na prodaju za 20 miliona evra

Ovo jedinstveno imanje prostire se na oko osam hektara u okrugu Kildare, na svega 30 minuta vožnje od Dablin.

Danas funkcioniše kao luksuzni hotel sa pet zvezdica pod nazivom „Cliff at Lyons“.

Luksuz na svakom koraku

U okviru kompleksa nalazi se 47 smeštajnih jedinica:

32 sobe raspoređene u više istorijskih objekata

pet samostalnih kućica sa po dve spavaće sobe

Gostima su na raspolaganju brojni sadržaji visokog standarda, uključujući spa centar „The Well in the Garden“, biblioteku, kućni bioskop, umetnički studio, prostor za jogu i otvoreni đakuzi, prenosi Telegraf/drugi mediji

Gastronomija sa Mišlenovim zvezdicama

Kompleks je bio poznat i po vrhunskoj kuhinji.

U njegovom sastavu nalazio se restoran „Aimsir“, nosilac dve Mišlenove zvezdice, pod vođstvom šefa Džordan Bejli.

Restoran je zatvoren početkom 2025. godine, ali i dalje ostaje važan deo reputacije ovog imanja.

Nekada selo, danas luksuzni resort

„Village at Lyons“ ima bogatu istoriju koja seže u kasni 18. vek, kada je nastao kao selo oko mlina za brašno.

Nakon požara koji je uništio mlin, kompleks je zapušten i godinama propadao.

Prekretnica dolazi 1996. godine kada ga kupuje Toni Rajan i pokreće veliku obnovu.

Radovi su trajali gotovo deceniju, od 1999. do 2008. godine, čime je imanje pretvoreno u luksuzni resort kakav je danas.

Prodaja koja privlači pažnju sveta

Imanje prodaje Sotheby’s International Realty, a njegova vrednost procenjena je na 20 miliona evra.

Zbog kombinacije istorije, luksuza i lokacije, ovaj kompleks već privlači interesovanje investitora iz celog sveta.

