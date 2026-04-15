KURSNA LISTA

Biz Lifestyle

Celo selo na prodaju za 20 miliona evra

Luksuzno imanje „Village at Lyons“ u Irskoj, nekada u vlasništvu osnivača Ryanair Tonija Rajana, ponuđeno je na prodaju po ceni od 20 miliona evra.

Autor:  Nina Stojanović
15.04.2026.15:30
0
Shutterstock / Irene Fox
Foto: Shutterstock/Sunshine Seeds
Ovo jedinstveno imanje prostire se na oko osam hektara u okrugu Kildare, na svega 30 minuta vožnje od Dablin.

Danas funkcioniše kao luksuzni hotel sa pet zvezdica pod nazivom „Cliff at Lyons“.

Luksuz na svakom koraku

U okviru kompleksa nalazi se 47 smeštajnih jedinica:

  • 32 sobe raspoređene u više istorijskih objekata
  • pet samostalnih kućica sa po dve spavaće sobe

Gostima su na raspolaganju brojni sadržaji visokog standarda, uključujući spa centar „The Well in the Garden", biblioteku, kućni bioskop, umetnički studio, prostor za jogu i otvoreni đakuzi.

Gastronomija sa Mišlenovim zvezdicama

Kompleks je bio poznat i po vrhunskoj kuhinji.

U njegovom sastavu nalazio se restoran „Aimsir“, nosilac dve Mišlenove zvezdice, pod vođstvom šefa Džordan Bejli.

Restoran je zatvoren početkom 2025. godine, ali i dalje ostaje važan deo reputacije ovog imanja.

Nekada selo, danas luksuzni resort

„Village at Lyons“ ima bogatu istoriju koja seže u kasni 18. vek, kada je nastao kao selo oko mlina za brašno.

Nakon požara koji je uništio mlin, kompleks je zapušten i godinama propadao.

Prekretnica dolazi 1996. godine kada ga kupuje Toni Rajan i pokreće veliku obnovu.

Prekretnica dolazi 1996. godine kada ga kupuje Toni Rajan i pokreće veliku obnovu.

Radovi su trajali gotovo deceniju, od 1999. do 2008. godine, čime je imanje pretvoreno u luksuzni resort kakav je danas.

Prodaja koja privlači pažnju sveta

Imanje prodaje Sotheby’s International Realty, a njegova vrednost procenjena je na 20 miliona evra.

Zbog kombinacije istorije, luksuza i lokacije, ovaj kompleks već privlači interesovanje investitora iz celog sveta.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
imanje Prodaja selo Dablin

Foto: Freepik

09:27 | 0
Foto: Kittyfly/Shutterstock

19:26 | 0
Foto: Shutterstock

15:42 | 0
Foto: Freepik

15:35 | 0
Foto: Shutterstock

13:12 | 0
Komentari (0)

Biz Lifestyle

Foto: Freepik

09:00 Biz Lifestyle
Foto: Mae Pon/Shutterstock

17:30 Biz Lifestyle
Foto: Shutterstock | Foto: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock

17:01 Biz Lifestyle
Foto: Freepik

15:35 Biz Lifestyle
Foto: Shutterstock/RoClickMag

11:54 Biz Lifestyle
Foto: Youtube printscreen/中国新闻社

10:37 Biz Lifestyle
Shutterstock

10:20 Biz Lifestyle
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

10:18 Biz Lifestyle
Foto: Shutterstock

09:00 Biz Lifestyle
Foto: Shutterstock | Shuterstoock

17:04 Biz Lifestyle

Najnovije

Najčitanije

49min

Srbija dobija strateški pravac - u aprilu spajanje krakova mosta Fruškogorskog koridora 

1H

Trgovanje na Beogradskoj berzi završeno sa prometom od preko 8,05 miliona dinara 

1H

"Istopila" se vrednost luksuznih brendova - od početka godine izgubili milijarde dolara 

2H

Kripto tržište u kategoriji "ekstremni strah" - vrednost bitkoina prešla 63.043 evra 

2H

Celo selo na prodaju za 20 miliona evra

1D

Možda vam stoje na tavanu - stare kasete koje danas vrede hiljade evra

1D

Kraj prevara na tehničkim pregledima dolazi - šta će se promeniti

23H

Nema slanine bez mesa - nova pravila na tržištu hrane

22H

Niko ih ne želi - zašto 50.000 novih Tesla skuplja prašinu na parkinzima

8H

Mnogi misle da su vlasnici parking mesta, ali zakon kaže drugačije

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 99,23 99,53 99,83
CAD CAD 72,04 72,25 72,47
AUD AUD 70,82 71,04 71,25
GBP GBP 134,65 135,05 135,46
CHF CHF 126,99 127,37 127,75

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 62.728,00 €
ETH ETH 1.967,00 €
LTC LTC 46,09 €
DOT DOT 0,99 €
BCH BCH 369,16 €
LINK LINK 7,69 €
BNB BNB 523,61 €
XMR XMR 289,22 €
Powered by CoinGecko API