Austrijske savezne železnice (ÖBB) napravile su veliki pomak u izgradnji 27,3 kilometra dugog tunela Semering sa dve cevi. Tunel povezuje gradove Glognic i Mürcšucšlag, odnosno savezne pokrajine Donju Austriju i Štajersku, prenosi B92.

Predstavnici vlasti su pre nekoliko dana prošli kroz ceo tunel minibusom, što se dogodilo prvi put u 15 godina, koliko traje izgradnja projekta vrednog 3,9 milijardi evra. Na čelu delegacije koja je prošla kroz tunel bili su austrijski ministar saobraćaja Peter Hanke i generalni direktor ÖBB-a Andreas Mattha.

Tunel je probijen u novembru 2024. godine, dok je ugovor za opremanje unutrašnjosti dodeljen u junu 2024, a u martu 2025. usledio je ugovor za postavljanje kolosečne konstrukcije.

"Fokusirani smo na tehničko opremanje tunela i završne radove na betonskoj unutrašnjoj oblozi u sekciji Glognic, kao i na području pomoćnih i hitnih okana kod Frosnicgraben-a. Zbog ogromnih dimenzija tunela, ovi radovi će trajati duže od tri godine pre nego što vozovi počnu da saobraćaju kroz njega", naveli su iz ÖBB-a.

Direktor Mattha je istakao da će Beč i Grac od kraja 2029. godine biti povezani putovanjem vozom od sat i 50 minuta.

"Trenutno vreme putovanja iznosi dva sata i 36 minuta zbog malih brzina od 60 do 80 km/h na postojećoj, krivudavoj pruzi preko planinskog prevoja Semering, dok je bazni tunel projektovan za brzine do 230 km/h", dodaje Mattha, prenosi specijalizovani železnički magazin IRJ.

Očekuje se da će Austrija izgradnjom ovog tunela postati evropska zemlja broj jedan kada je u pitanju železnički saobraćaj.

U ÖBB-u navode da tunel Semering predstavlja održivu investiciju u budućnost železnice. Kao deo nove austrijske južne železničke trase, on jača Baltičko-jadranski koridor, što bi trebalo da doprinese međunarodnoj konkurentnosti austrijske ekonomije i očuvanju životne sredine.

Iz ÖBB-a podsećaju da je železnički transport znatno ekološki prihvatljiviji, jer svaka tona robe prevezena vozom stvara, kako procenjuju, oko 30 puta manje emisije ugljen-dioksida (CO₂) nego transport kamionom.

