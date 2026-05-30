EUR EUR 117,07 117,42din 117,77
USD USD 100,99 101,29din 101,60
CAD CAD 72,84 73,06din 73,28
AUD AUD 71,76 71,97din 72,19
GBP GBP 135,10 135,51din 135,92
CHF CHF 127,90 128,29din 128,67
KURSNA LISTA

Svet

Uništavanje legende - novi električni ferari liči na krompir

Ah, ferari. Crveni, po mogućstvu. Vlažni san mnogih ljubitelja luksuznih automobila. 

Autor:  Stanko Stamenković
30.05.2026.11:08
0
Uništavanje legende - novi električni ferari liči na krompir
Foto: Youtube printscreen/carwow
I zvanično u komšiluku - zabranjena prodaja energetskih pića malotnicima
Foto: Tero Vesalainen / Shutterstock.com
 I zvanično u komšiluku - zabranjena prodaja energetskih pića malotnicima
Prethodna vest
Najveće ekonomije EU su postigle dogovor
Ilustracija
 Najveće ekonomije EU su postigle dogovor
Sledeća vest

Ultimativni statusni simbol. Kad poseduješ ferarija, uspeo si u životu. Odmah se prolepšaš, tako reći. Ako imaš višak kilograma, nisi više "debela svinja", nego "meda" (stari vic). Neki stariji muškarci koji su dosegli taj status, kupuju ga da bi, vozeći se u njemu, jurili mlađe, ili baš mlade žene. 

O njemu su pisane pesme, doduše, diskutabilnog kvaliteta. U njemu, tako bar kažu, žene jako teško kažu "ne". 

I možemo sa ovim pošalicama do sutra, ali šalu na stranu, Ferari jeste legenda automobilske industrije. Osnovao ju je Italijan Enco Ferari, a njegov prvi luksuzni automobil stvoren je daleke 1940. godine. Enco je umro 1988. godine, i nije sasvim isključeno da se ovih dana, zbog onog što se dešava u firmi koju je stvorio, prevrće u grobu. 

Ferari

Gde je ovde rezervoar?

Momenat za Ferari je svakako istorijski, jer su napravili svoj prvi električni automobil. Poklekli su novom dobu, u kojem opojni miris benzina zamenjuju bešumne baterije. I možda bi i to bilo u redu, da njihov prvi "strujaš", pod nazivom ferari luce (izgovara se "luče", što znači svetlost), ne izgleda kao katastrofa na točkovima. Ne, nije luče, ni blizu. 

I toliko se ne sviđa ljudima, da je bukvalno postao sprdnja na internetu. Za novog ferarija kažu da je "gadost", "nakaza" i da je dizajniran po ugledu na krompir. I to su samo detalji u moru prozivki koje trpi. 

Dakle, predmet podsmeha je upravo dizajn automobila, koji stvarno ne izgleda kao jedan od najekskluzivnijih vozila na planeti. U tom smislu, imamo i ime počinilaca nedela - u pitanju su dizajneri po imenu Džon Ajvi, Britanac, i Australijanac Mark Njuson. Ajvi je čovek koji je radio za megakorporaciju Epl, i poznat je po tome što je dizajnirao prvi ajfon. Tada je stvorio istoriju, a sada za njega, zajedno sa Njusonom, kažu da je učestvovao u uništenju legende. Pa, nije isto dizajn telefona i dizajn automobila... 

Jer, razmere takvog promašaja za jednu takvu firmu odmah se mere milijardama. I to munjevito. Čim je Ferari u javnosti pokazao svoje prvo električno čedo, čuvena kompanija je na berzi odmah izgubila 3,5 milijardi evra svoje tržišne vrednosti. 

Ferari

Možda je najluđe to što je ferari luče nije ništa posebno ni što se performansi tiče, po čemu je nadaleko čuven. Prema izveštajima, električni ferari ubrzanje od 0 do 100 kilometara postiže za 2,5 sekundi. Što je inače prosek za kineske električne automobile srednje klase. Doduše, ima 1.050 konjskih snaga, a to znači da je i dalje veoma brz. 

Na stranu tehničke stvari, šta je sa cenom? Električni ferari košta neverovatnih 640.000 dolara, ili oko 550.000 evra po sadašnjem kursu. To je skuplje od električnog rols-rojsa. Dakle, suludo mnogo, imajući u vidu to da ferari kupuju i ljudi koji žele da se pohvale njim i zbog toga ne pitaju za cenu. Ko da se hvali "krompirom"? Jedino što analitičari donekle hvale je enterijer lučea, koji je veoma moderan, ali i dalje izgleda suviše futuristički za jednog ferarija. 

A šta se dešava sa konkurencijom? Kad su videli kakvu je brljotinu napravio Ferari, uhvatili su se za glavu. I, po principu, "uči na tuđim greškama" i Lamborgini i Bugati su momentalno objavili da otkazuju najavljeni razvoj svojih verzija električnih automobila. Zanimljivo je da je i Benedeto Vinja, izvršni direktor Ferarija, rekao da nikada ne bi terao svoje verne mušterije da kupuju električnu verziju. Pa, zašto su ga onda uopšte i pravili? Objašnjenje glasi da bi možda s njim mogli da privuku mlade milionere iz tehnološkog sektora. Tipa, štrebere koji razvijaju veštačku inteligenciju. 

Da li Ferari može da preživi istorijsku brljotinu?

Podsetimo, Ferari je ranije pravio hibridne verzije svojih automobila, i svi su do sada prošli loše. Njihovi bogati kupci žele dobro staro fosilno gorivo i to su im vrlo jasno dali do znanja. Bivši izvršni direktor Ferarija, Luka di Motezemolo, nije štedeo svoje naslednike - rekao je da se nada da će bar skloniti logo ferarija, čuvenog konja koji se propinje, sa tog automobila. Brutalno.  

Poređenja radi, Šaomi je nedavno na tržište plasirao svoj novi električni model po ceni od oko 40.000 evra, koji, objektivno, izgleda mnogo bolje od lučea. 

Dakle, sve ukupno, a želeći da se dodvori novim bogatim mušterijama, Ferari je napravio toliko grešaka da će one verovatno biti proučavane u istoriji automobilske industrije. Da li će to do kraja uništiti legendu? Najverovatnije ne. Kompanija je dovoljno vredna i ima dovoljno imućnu klijentelu koja će im oprostiti ovakav faul. Dok luče skuplja prašinu u magacinu. 

U svakom slučaju, ne dešava se često da i mi koji vozimo znatno jeftinija vozila možemo da ismevamo jednog Ferarija. Ipak, trajaće on. Bar dok automobili imaju rezervoar, umesto utičnice.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici
Ferari luksuz luksuzni automobili Električni automobili

Povezane vesti

Posle teških prozivki upućenih Ferariju - Lamborgini odustaje od svog električnog modela
Foto: Youtube printscreen/ Ferrari

Posle teških prozivki upućenih Ferariju - Lamborgini odustaje od svog električnog modela

11:40 | 0
Voz koji izgleda kao hotel sa 5 zvezdica prošao regionom - Cena prava sitnica, 20.000 evra (VIDEO)
Foto: Shutterstock

Voz koji izgleda kao hotel sa 5 zvezdica prošao regionom - Cena prava sitnica, 20.000 evra (VIDEO)

16:56 | 0
Tesla povećava kapacitete za proizvodnju baterijskih ćelija - ulaže 250 miliona evra 
Foto: Hadrian / Shutterstock.com

Tesla povećava kapacitete za proizvodnju baterijskih ćelija - ulaže 250 miliona evra 

14:28 | 0
Auto-giganti u panici - kineski automobili završavaju na otpadu rekordnom brzinom
Foto: Alexgo.photography/Shutterstock

Auto-giganti u panici - kineski automobili završavaju na otpadu rekordnom brzinom

12:42 | 0
Ormuski moreuz parališe celu industriju - električni automobili suočeni sa velikim problemom
Foto: Shutterstock/Antonello Marangi

Ormuski moreuz parališe celu industriju - električni automobili suočeni sa velikim problemom

13:35 | 0
Komentari (0)

Svet

Sad vredi skoro bilion dolara - najvredniji startap u oblasti AI
Foto: RixAiArt / Shutterstock.com

Sad vredi skoro bilion dolara - najvredniji startap u oblasti AI

14:14 Svet
U Evropi grade jedan od najvećih tunela na svetu
Foto: Pixabay

U Evropi grade jedan od najvećih tunela na svetu

13:34 Svet
Tek su prešli na evro, već problemi - EU pokreće proceduru protiv Bugarske
Foto: Shutterstock

Tek su prešli na evro, već problemi - EU pokreće proceduru protiv Bugarske

07:08 Svet
Sve teža situacija - Tramp izneo oštre uslove pred ključnu odluku
Foto: DT phots1/Shutterstock

Sve teža situacija - Tramp izneo oštre uslove pred ključnu odluku

18:32 Svet
Žena 20 godina primala platu, a nije ni radila - sad tuži kompaniju...
Foto: Indypendenz/Shutterstock

Žena 20 godina primala platu, a nije ni radila - sad tuži kompaniju...

15:55 Svet
Tržište kriptovaluta u zastoju - bitkoin pao, zavladao "ekstremni strah"
Foto: Mehaniq/Shutterstock

Tržište kriptovaluta u zastoju - bitkoin pao, zavladao "ekstremni strah"

15:28 Svet
Milijarde na čekanju - SAD produžile rok za pregovore o imovini Lukoila
Foto: Shutterstock/Franchesko Mirroni

Milijarde na čekanju - SAD produžile rok za pregovore o imovini Lukoila

15:02 Svet
Milijarde dolara u igri - budućnost veštačke inteligencije više neće biti ista
Foto: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Milijarde dolara u igri - budućnost veštačke inteligencije više neće biti ista

12:30 Svet
Veliki bezbednosni propust - više od 400.000 automobila hitno povučeno zbog kvara na vazdušnim jastucima
EPA-EFE/MICHAEL BUHOLZER

Veliki bezbednosni propust - više od 400.000 automobila hitno povučeno zbog kvara na vazdušnim jastucima

12:09 Svet
Veliki rezovi u evropskom gigantu - do 1.500 ljudi ostaje bez posla
Foto: Shutterstock

Veliki rezovi u evropskom gigantu - do 1.500 ljudi ostaje bez posla

09:08 Svet

Najnovije

Najčitanije

12H

Sad vredi skoro bilion dolara - najvredniji startap u oblasti AI

13H

U Evropi grade jedan od najvećih tunela na svetu

13H

Najveće ekonomije EU su postigle dogovor

15H

Uništavanje legende - novi električni ferari liči na krompir

16H

I zvanično u komšiluku - zabranjena prodaja energetskih pića malotnicima

1D

Lepota za gledanje i šetnju - park u srpskoj banji je jedan od najlepših u državi

1D

Pale cene jagoda i trešanja na srpskim pijacama

1D

Kraj kazni za prekoračenje brzine - vozačima stiže blokada u automobilima

1D

Nekad hit, sada pustoš - turisti beže sa omiljenog ostrva koje i Srbi vole

1D

Pritisak na štampariju - Tramp želi svoje lice na novčanici od 250 dolara

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,99 101,29 101,6
CAD CAD 72,84 73,06 73,28
AUD AUD 71,76 71,97 72,19
GBP GBP 135,1 135,51 135,92
CHF CHF 127,9 128,29 128,67

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 63.106,00 €
ETH ETH 1.730,56 €
LTC LTC 44,88 €
DOT DOT 1,04 €
BCH BCH 261,00 €
LINK LINK 7,87 €
BNB BNB 561,56 €
XMR XMR 354,33 €
Powered by CoinGecko API