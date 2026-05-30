Uništavanje legende - novi električni ferari liči na krompir

Ultimativni statusni simbol. Kad poseduješ ferarija, uspeo si u životu. Odmah se prolepšaš, tako reći. Ako imaš višak kilograma, nisi više "debela svinja", nego "meda" (stari vic). Neki stariji muškarci koji su dosegli taj status, kupuju ga da bi, vozeći se u njemu, jurili mlađe, ili baš mlade žene.

O njemu su pisane pesme, doduše, diskutabilnog kvaliteta. U njemu, tako bar kažu, žene jako teško kažu "ne".

I možemo sa ovim pošalicama do sutra, ali šalu na stranu, Ferari jeste legenda automobilske industrije. Osnovao ju je Italijan Enco Ferari, a njegov prvi luksuzni automobil stvoren je daleke 1940. godine. Enco je umro 1988. godine, i nije sasvim isključeno da se ovih dana, zbog onog što se dešava u firmi koju je stvorio, prevrće u grobu.

Gde je ovde rezervoar?

Momenat za Ferari je svakako istorijski, jer su napravili svoj prvi električni automobil. Poklekli su novom dobu, u kojem opojni miris benzina zamenjuju bešumne baterije. I možda bi i to bilo u redu, da njihov prvi "strujaš", pod nazivom ferari luce (izgovara se "luče", što znači svetlost), ne izgleda kao katastrofa na točkovima. Ne, nije luče, ni blizu.

I toliko se ne sviđa ljudima, da je bukvalno postao sprdnja na internetu. Za novog ferarija kažu da je "gadost", "nakaza" i da je dizajniran po ugledu na krompir. I to su samo detalji u moru prozivki koje trpi.

Dakle, predmet podsmeha je upravo dizajn automobila, koji stvarno ne izgleda kao jedan od najekskluzivnijih vozila na planeti. U tom smislu, imamo i ime počinilaca nedela - u pitanju su dizajneri po imenu Džon Ajvi, Britanac, i Australijanac Mark Njuson. Ajvi je čovek koji je radio za megakorporaciju Epl, i poznat je po tome što je dizajnirao prvi ajfon. Tada je stvorio istoriju, a sada za njega, zajedno sa Njusonom, kažu da je učestvovao u uništenju legende. Pa, nije isto dizajn telefona i dizajn automobila...

Jer, razmere takvog promašaja za jednu takvu firmu odmah se mere milijardama. I to munjevito. Čim je Ferari u javnosti pokazao svoje prvo električno čedo, čuvena kompanija je na berzi odmah izgubila 3,5 milijardi evra svoje tržišne vrednosti.

Možda je najluđe to što je ferari luče nije ništa posebno ni što se performansi tiče, po čemu je nadaleko čuven. Prema izveštajima, električni ferari ubrzanje od 0 do 100 kilometara postiže za 2,5 sekundi. Što je inače prosek za kineske električne automobile srednje klase. Doduše, ima 1.050 konjskih snaga, a to znači da je i dalje veoma brz.

Na stranu tehničke stvari, šta je sa cenom? Električni ferari košta neverovatnih 640.000 dolara, ili oko 550.000 evra po sadašnjem kursu. To je skuplje od električnog rols-rojsa. Dakle, suludo mnogo, imajući u vidu to da ferari kupuju i ljudi koji žele da se pohvale njim i zbog toga ne pitaju za cenu. Ko da se hvali "krompirom"? Jedino što analitičari donekle hvale je enterijer lučea, koji je veoma moderan, ali i dalje izgleda suviše futuristički za jednog ferarija.

A šta se dešava sa konkurencijom? Kad su videli kakvu je brljotinu napravio Ferari, uhvatili su se za glavu. I, po principu, "uči na tuđim greškama" i Lamborgini i Bugati su momentalno objavili da otkazuju najavljeni razvoj svojih verzija električnih automobila. Zanimljivo je da je i Benedeto Vinja, izvršni direktor Ferarija, rekao da nikada ne bi terao svoje verne mušterije da kupuju električnu verziju. Pa, zašto su ga onda uopšte i pravili? Objašnjenje glasi da bi možda s njim mogli da privuku mlade milionere iz tehnološkog sektora. Tipa, štrebere koji razvijaju veštačku inteligenciju.

Da li Ferari može da preživi istorijsku brljotinu?

Podsetimo, Ferari je ranije pravio hibridne verzije svojih automobila, i svi su do sada prošli loše. Njihovi bogati kupci žele dobro staro fosilno gorivo i to su im vrlo jasno dali do znanja. Bivši izvršni direktor Ferarija, Luka di Motezemolo, nije štedeo svoje naslednike - rekao je da se nada da će bar skloniti logo ferarija, čuvenog konja koji se propinje, sa tog automobila. Brutalno.

Poređenja radi, Šaomi je nedavno na tržište plasirao svoj novi električni model po ceni od oko 40.000 evra, koji, objektivno, izgleda mnogo bolje od lučea.

Dakle, sve ukupno, a želeći da se dodvori novim bogatim mušterijama, Ferari je napravio toliko grešaka da će one verovatno biti proučavane u istoriji automobilske industrije. Da li će to do kraja uništiti legendu? Najverovatnije ne. Kompanija je dovoljno vredna i ima dovoljno imućnu klijentelu koja će im oprostiti ovakav faul. Dok luče skuplja prašinu u magacinu.

U svakom slučaju, ne dešava se često da i mi koji vozimo znatno jeftinija vozila možemo da ismevamo jednog Ferarija. Ipak, trajaće on. Bar dok automobili imaju rezervoar, umesto utičnice.

