Stižu nova pravila za banke i onlajn ugovore - Nbs priprema izmene zakona

Narodna banka Srbije pripremila je Nacrt izmena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, kojim bi domaći propisi trebalo da budu potpuno usklađeni sa pravilima Evropska unija.

Stroža pravila za banke i finansijske usluge

Nove izmene odnose se pre svega na način na koji banke i druge finansijske institucije nude i zaključuju ugovore putem interneta.

Evropska unija je krajem 2023. godine usvojila novu Direktivu o ugovaranju finansijskih usluga na daljinu, a najvažnije novine odnose se na dodatnu zaštitu korisnika i veću transparentnost digitalnih platformi.

Kako navodi NBS, cilj izmena jeste potpuno usaglašavanje domaćih propisa sa evropskim pravilima.

Zabranjeni obmanjujući interfejsi

Jedna od ključnih novina odnosi se na zabranu dizajniranja onlajn interfejsa na način koji može da obmanjuje korisnike.

Pored toga, davaoci finansijskih usluga moraće korisnicima da omoguće brzo i jednostavno odustajanje od ugovora zaključenih na daljinu.

Predviđene su i dodatne obaveze u vezi sa predugovornim informisanjem korisnika pre zaključenja ugovora.

Fokus na digitalne usluge

Kako se navodi u obrazloženju, finansijske usluge u Srbiji već su detaljno regulisane posebnim zakonima, zbog čega će se najveće promene u praksi odnositi upravo na digitalne platforme i funkcionalnosti putem kojih građani zaključuju ugovore onlajn.

NBS ističe da je nacrt usklađen i sa ranije objavljenim Nacrtom izmena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Građani i kompanije mogu da pošalju komentare

Zainteresovani građani i kompanije mogu da dostave predloge, komentare i mišljenja Narodna banka Srbije do 5. juna 2026. godine putem mejla zastita.korisnika@nbs.rs.

