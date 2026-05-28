KURSNA LISTA

Finansije i Berza

Stižu nova pravila za banke i onlajn ugovore - Nbs priprema izmene zakona

Nove izmene odnose se pre svega na način na koji banke i druge finansijske institucije nude i zaključuju ugovore putem interneta.

Autor:  Nina Stojanović
28.05.2026.09:24
Foto: ToskanaINC / Shutterstock.com
Narodna banka Srbije pripremila je Nacrt izmena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, kojim bi domaći propisi trebalo da budu potpuno usklađeni sa pravilima Evropska unija.

Stroža pravila za banke i finansijske usluge

Nove izmene odnose se pre svega na način na koji banke i druge finansijske institucije nude i zaključuju ugovore putem interneta.

Evropska unija je krajem 2023. godine usvojila novu Direktivu o ugovaranju finansijskih usluga na daljinu, a najvažnije novine odnose se na dodatnu zaštitu korisnika i veću transparentnost digitalnih platformi.

Kako navodi NBS, cilj izmena jeste potpuno usaglašavanje domaćih propisa sa evropskim pravilima.

Zabranjeni obmanjujući interfejsi

Jedna od ključnih novina odnosi se na zabranu dizajniranja onlajn interfejsa na način koji može da obmanjuje korisnike.

Pored toga, davaoci finansijskih usluga moraće korisnicima da omoguće brzo i jednostavno odustajanje od ugovora zaključenih na daljinu.

Predviđene su i dodatne obaveze u vezi sa predugovornim informisanjem korisnika pre zaključenja ugovora.

Fokus na digitalne usluge

Kako se navodi u obrazloženju, finansijske usluge u Srbiji već su detaljno regulisane posebnim zakonima, zbog čega će se najveće promene u praksi odnositi upravo na digitalne platforme i funkcionalnosti putem kojih građani zaključuju ugovore onlajn.

NBS ističe da je nacrt usklađen i sa ranije objavljenim Nacrtom izmena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Građani i kompanije mogu da pošalju komentare

Zainteresovani građani i kompanije mogu da dostave predloge, komentare i mišljenja Narodna banka Srbije do 5. juna 2026. godine putem mejla zastita.korisnika@nbs.rs.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,54 100,84 101,14
CAD CAD 72,8 73,02 73,24
AUD AUD 71,99 72,21 72,43
GBP GBP 135,24 135,65 136,06
CHF CHF 128,04 128,43 128,81

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 63.789,00 €
ETH ETH 1.733,83 €
LTC LTC 44,49 €
DOT DOT 1,06 €
BCH BCH 288,02 €
LINK LINK 7,82 €
BNB BNB 554,32 €
XMR XMR 336,23 €
Powered by CoinGecko API