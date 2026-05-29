Na kvantaškim i zelenim pijacama širom Srbije zabeležen je pad cena sezonskog voća, posebno jagoda i trešanja, usled povećane ponude tokom glavne sezone berbe.

Jagode i trešnje jeftinije na pijacama

U Kraljevu su se jagode u maloprodaji prodavale po ceni od 200 do 250 dinara po kilogramu, dok je na zelenoj pijaci dominantna cena iznosila oko 350 dinara.

Na istoj pijaci zabeležen je i pad cena oraha i pomorandži, dok je limun poskupeo.

Na kvantaškoj pijaci niže cene evidentirane su i kod mladog krompira, kupusa, paradajza, paprika i tikvica, dok je rast cene zabeležen samo kod krastavca, koji se prodavao za oko 150 dinara po kilogramu.

Niže cene i na pijaci Skadarlija

Na pijaci Skadarlija u Beogradu tokom 21. nedelje godine zabeležena je dobra ponuda voća i povrća, uz stabilnu potražnju.

Niže cene registrovane su kod banana, jagoda, kajsija, nektarina i trešanja.

Jagode su se prodavale po ceni od 250 do 400 dinara, dok je dominantna cena bila oko 250 dinara po kilogramu. Trešnje su koštale oko 300 dinara po kilogramu, objavio je STIPS.

U Čačku stabilne cene povrća

U Čačaku je takođe zabeležen pad cena jagoda i trešanja, a dominantna cena obe voćne vrste iznosila je oko 400 dinara po kilogramu.

Ponuda sezonskog povrća bila je stabilna. Stari krompir prodavao se za 70 do 80 dinara, dok je mladi koštao između 190 i 200 dinara po kilogramu.

Paradajz je koštao od 200 do 250 dinara, karfiol oko 220 dinara, stari kupus od 40 do 50 dinara, a mladi kupus oko 180 dinara po kilogramu.

