Glavni makroekonomski pokretač danas je vest da su Sjedinjene Američke Države poslale zvaničan mirovni predlog za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i deeskalaciju sukoba sa Iranom, prenosi Tanjug.



Takođe, ova vest je izazvala nagli pad cena nafte i početni interesovanje za rizičnu imovinu kao što je bitkoin.



Međutim, kako investitori procenjuju realne šanse za potpisivanje sporazuma, deo dobiti se povlači, što dovodi do pad vrednosti kriptovaluta sa dnevnih maksimuma, prenosi Koin telegraf.



Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 28,71 milijardu evra, osetno manje nego juče.



Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 47 u kategoriji "neutralno", za nijansu bolje u odnosu na jučerašnjih 46 u kategoriji "strah".



Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 2,66 odsto na 1.976,05 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,74 odsto na 551,49 evra.



Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 0,34 odsto na 75,94 evra, a avalanš (AVAX) pala za 0,41 odsto na 8,19 evra.



Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.



Najveći rast trenutno beleže kriptovalute DOGS, KSM i NIL.



