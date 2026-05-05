Osnivač Telegrama Pavel Durov je najavio da će njegova platforma preuzeti veću kontrolu nad TON ekosistemom kriptovaluta, što tržište vidi kao potencijal za ogroman novi broj korisnika, prenosi portal CoinCentral.

Društvena mreža Telegram ima više od milijardu korisnika i očekuje se da će oni ubuduće više koristiti TON za plaćanja, aplikacije i servise.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 35,94 milijarde evra, za nijansu manje nego juče. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 50 u kategoriji "neutralno", znatno bolje u odnosu na jučerašnjih 40 u kategoriji "strah", što ukazuje na jačanje sentimenta na tržištu.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 2,71 odsto na 2.046,52 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 1,52 odsto na 539,86 evra, piše Tanjug.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 2,48 odsto na 73,44 evra, a avalanš (AVAX) j za 4,07 odsto na 8,08 evra. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute DOGS,HIVE i TON.

