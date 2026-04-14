Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 46,26 milijardi evra.



Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 21 u kategoriji "ekstremni strah", bolje u odnosu na jučerašnji nivo 12 u istoj kategoriji.



Prema analizi koju nudi Koindesk, današnji optimizam na tržištu kriptovaluta primarno se pripisuje kombinaciji smirivanja geopolitičkih tenzija i snažnog povratka institucionalnih investitora, prenosi Tanjug.



Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 8,8 odsto na 2.003,56 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 3,2 odsto na 522,11 evra.



Kriptovaluta solana (SOL) porasla je za 4,58 odsto na 72,72 evra, a avalanš (AVAX) za 3,53 odsto na 7,95 evra.



Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,21 evro, što je za 1,35 odsto više nego juče.



Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

