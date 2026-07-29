Azijske tehnološke akcije potonule - čipovi predvode pad, SK Hynix izgubio više od 15 odsto

Azijske tehnološke akcije nastavile su snažan pad u sredu, a najveći udar pretrpele su kompanije iz sektora poluprovodnika. Rasprodaja je usledila nakon nove slabe sesije na američkom tržištu, gde su akcije povezane sa veštačkom inteligencijom takođe bile pod pritiskom, piše CNBC.

Najveći gubitnik među azijskim proizvođačima čipova bio je južnokorejski gigant SK Hynix, čije su akcije pale za više od 15 odsto, nakon što kompanija nije uspela da ispuni očekivanja analitičara, iako je prijavila rekordnu kvartalnu dobit i prihode.

Pad su zabeležile i druge velike tehnološke kompanije. Samsung Electronics izgubio je više od 8 odsto, dok je LG Innotek pao oko 15 odsto, a Seoul Semiconductor oko 10 odsto.

Investitori oprezniji prema tehnološkom sektoru

Stručnjaci ocenjuju da najnoviji pad azijskih akcija poluprovodnika predstavlja nastavak procesa smanjenja rizika među investitorima, posebno na tržištu Južne Koreje.

„Trenutna slabost odražava kontinuirano razduživanje u Koreji i blaže raspoloženje prema globalnim tehnološkim akcijama“, rekao je Kiron Pun, glavni investicioni direktor za azijske akcije u kompaniji Aberdeen Investments.

Ipak, dodao je da poslednja tržišna nestabilnost nije promenila dugoročno pozitivan pogled na sektor.

Japanski proizvođači čipova takođe pod pritiskom

Rasprodaja nije zaobišla ni japanske tehnološke kompanije.

Proizvođač memorijskih čipova Kioxia pao je oko 14 odsto, dok je proizvođač opreme za proizvodnju čipova Tokyo Electron izgubio 12,6 odsto.

Akcije kompanije SoftBank Group, jednog od najvećih investitora u oblast veštačke inteligencije, pale su gotovo 10 odsto.

Na Tajvanu je najveći svetski proizvođač čipova po ugovoru, TSMC, zabeležio pad od 3,9 odsto.

U Kini je tehnološki indeks ChiNext 300 oslabio 0,63 odsto, dok je indeks kompanija iz sektora poluprovodnika Hang Seng China Semiconductor Chips pao više od 6 odsto.

Slabost se prelila i sa Volstrita

Pad azijskih akcija usledio je nakon još jedne slabe sesije za američke kompanije iz sektora poluprovodnika.

Akcije Nvidije pale su na početku trgovanja, ali su dan završile gotovo bez promene. Intel je izgubio skoro 6 odsto, dok je AMD pao oko 8 odsto.

Među proizvođačima memorijskih čipova, Micron i Seagate izgubili su više od 8 odsto, Western Digital gotovo 7 odsto, dok je Sandisk pao oko 14 odsto.

Američke akcije kompanije SK Hynix pale su oko 9 odsto.

Analitičari vide priliku za kupovinu

Uprkos velikim padovima, pojedini investitori smatraju da rasprodaja predstavlja priliku, a ne znak ozbiljnog pogoršanja poslovnih rezultata kompanija.

Kiron Pun iz Aberdeen Investmentsa ocenio je da su padovi doveli procene vrednosti kompanija na privlačnije nivoe.

„Nedavni pad tržišta stvorio je mogućnost da povećamo izloženost kvalitetnim kompanijama po razumnijim cenama“, rekao je on.

AI tržište prolazi kroz korekciju

David Ridel, osnivač i predsednik kompanije Riedel Research Group, ocenio je da pad akcija povezanih sa veštačkom inteligencijom predstavlja vraćanje dela preteranog optimizma koji je ranije vladao na tržištu.

"Investitori vraćaju deo pene koja je postojala oko tržišta veštačke inteligencije", rekao je Ridel za CNBC.

Prema njegovim rečima, zabrinutost zbog finansiranja AI projekata i jačanja kineske konkurencije uticala je na raspoloženje investitora, ali je tržište i dalje zdravo.

Dodao je da će proizvođači memorijskih čipova dugoročno imati dobre rezultate, ali da će morati da se prilagode nakon velikih neočekivanih prihoda u prethodnom periodu.

Kineske internet kompanije izdržale pritisak

Dok su akcije proizvođača čipova beležile velike gubitke, kineske internet kompanije koje se kotiraju u Hong Kongu uspele su da se odupru negativnom trendu.

Akcije Tencenta porasle su oko 4 odsto, dok je Meituan dobio 2,49 odsto.

Rast su zabeležili i Alibaba, Baidu i Kuaishou, koji su trgovanje završili u pozitivnom području.

Tržište sada pažljivo prati dalji razvoj situacije u sektoru poluprovodnika, posebno zbog velikih očekivanja od veštačke inteligencije i mogućeg usporavanja rasta tehnoloških kompanija.

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