U anketi sprovedenoj od kraja juna do kraja jula, ekonomisti su povećali ovogodišnje prognoze inflacije za 39 od 50 najvećih svetskih ekonomija u odnosu na procene iz aprila, dok su istovremeno snizili prognoze privrednog rasta za 32 zemlje, prenosi Tanjug.



Za 2027. godinu inflaciona očekivanja takođe su povećana za većinu ekonomija, dok je broj zemalja kojima su smanjene prognoze rasta bio nešto manji.



Glavni razlog za pogoršanje procena je rat na Bliskom istoku, koji je izazvao skok cena nafte.



U toku sukoba je cena barela nafte Brent na kratko premašila 100 dolara, a i posle njenog pada se zadržala na nivou koji je za 20 odsto veći u odnosu na period pre početka rata.



Rojtersova anketa nije promenila procenu ukupnog rasta svetske ekonomije, koja bi ove godine trebalo da iznosi 2,9 odsto, a 2027. godine 3,1 odsto.



Privreda evrozone će prema projekciji porasti za 0,5 odsto u 2026, što je značajno smanjenje od odnosu na aprilsku prognozu od 0,9 odsto.



Nakon toga, ekonomisti očekuju da će privredni rast evrozone ubrzati na 1,2 odsto u 2027. godini.



Analitičari ocenjuju da globalnu privredu trenutno značajno podržava snažan investicioni ciklus u oblasti veštačke inteligencije, tako da rast Sjedinjenih Američkih Država, Kine i ekonomija koje predvode investicije u AI nadoknađuje slabije izglede u mnogim drugim državama.



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