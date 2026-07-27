Naime, gostu jednog ugostiteljskog objekta na Zlataru naplaćeno je 500 dinara za „boravak kućnog ljubimca za stolom“.



Iako mnogi restorani danas imaju posebna pravila za goste koji dolaze sa psima, ova stavka iznenadila je mnoge upravo zato što se našla kao posebna pozicija na fiskalnom računu.



Posebnu pažnju privukao je i detalj da je obična nes kafa u istom restoranu koštala manje od boravka ljubimca – 460 dinara.







I dok su jedni podržali ideju da ugostitelji imaju pravo da naplate dodatne usluge i održavanje prostora, posebno ako objekat dozvoljava ulazak kućnih ljubimaca, drugi su ocenili da je ovakav način naplate neobičan i da bi gosti trebalo unapred da budu obavešteni o dodatnim troškovima.



Ali ovde nije kraj. Kako je tada ovaj račun izazvao brojne reakcije na mrežama, oglasio se vlasnik restorana, piše City Magazine.



“Spremni smo da pre svega ugostimo ljude i da ih ispoštujemo maksimalno u onome što mi radimo i da im pružimo užitak u našem objektu pa pozivamo i vas da se u to uverite. Ne bežimo od toga da pričamo i na temu kućnih ljubimaca, zašto da ne, jer poštujem svačije opredeljenje. Svaki kućni ljubimac je dobro došao ako ima savesnog vlasnika. Mi nismo radili fotelje, stolice i stolove u nekom stilu, mogu slobodno reći Luja XIV, da bi na njma bili kućni ljubimci, a ni na povocima koji se ‘nabijaju’, ako tako grubo mogu reći, na nogare od stolice pa se pusti veza 3-4 metra. Mi nismo ovde planirali da pojimo kućne ljubimce, da prosipaju po podovima, da ne kažem njuškama nego nosićima, pošto ne znam šta je danas dozvoljeno”, rekao za nova.rs vlasnik ovog restorana.



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