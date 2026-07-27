Turistička sezona na Jadranu donela je novi problem vlasnicima apartmana i kuća za odmor - sve je teže pronaći pouzdane radnike za čišćenje. Iako su cene usluga poslednjih godina značajno porasle, kvalitetnih čistača i dalje nema dovoljno, posebno onih koji znaju da održavaju bazene i kompletnu opremu u objektima.

Iskusni čistači danas mogu da zarade i do 25 ili 30 evra po satu, čak i kada vlasnici obezbede sredstva i opremu za rad. Međutim, pronalaženje ljudi koji će posao obaviti brzo i kvalitetno postalo je jedan od najvećih izazova za izdavaoce smeštaja.

Dodatni problem predstavljaju bazeni, jer njihovo održavanje zahteva posebno znanje, a na tržištu nedostaje radnika koji se bave isključivo čišćenjem i servisiranjem bazenske opreme.

Čišćenje jedne kuće može koštati i nekoliko stotina evra

Koliko zapravo košta čišćenje objekta nakon odlaska gostiju, pokušala je da sazna Sanda iz Pule, koja je pitanje postavila u jednoj grupi na društvenim mrežama. Zanimalo ju je koliko se naplaćuje čišćenje kuće za odmor za osam do deset osoba, sa četiri kupatila, kao i da li se posebno plaćaju bazen, dvorište i pranje veša.

Odgovori vlasnika i radnika iz različitih delova Hrvatske pokazali su da kompletna usluga može da dostigne i nekoliko stotina evra.

U Makarskoj se, prema iskustvima korisnika, čišćenje najčešće naplaćuje između 20 i 25 evra po satu. Ta cena uglavnom ne uključuje bazen i veš, koji se dodatno plaćaju.

"Makarska, 20 do 25 evra po satu, rade tri do četiri žene. To uključuje sve osim bazena i veša, koji se posebno naplaćuju. Vešeraj naplaćuje tri evra po kilogramu za pranje i peglanje sa dostavom, dok redovna nedeljna poseta za bazen košta oko 50 evra", navela je jedna korisnica.

Istra još skuplja, cena ide do 30 evra po satu

U Puli su, prema komentarima vlasnika objekata, cene još više.

"Pula, 25 do 30 evra po satu. Bazen se dogovara posebno, a posteljinu peremo sami“, napisala je jedna članica grupe.

Kada se saberu rad, broj ljudi i dodatne usluge, pojedini procenjuju da kompletno sređivanje većeg objekta može koštati između 300 i 500 evra.

„Kada se saberu sati, broj ljudi i sve usluge, u zavisnosti od toga ko radi, za takav objekat treba izdvojiti između 300 i 500 evra“, navodi jedan od komentara.

Više se ne naplaćuje samo čišćenje

Vlasnici apartmana upozoravaju da čišćenje više nije jedina usluga koja se plaća. Sve češće se dodatno obračunavaju prevoz, održavanje bazena, pranje veša, košenje trave i briga o dvorištu.

U Labinu su, prema iskustvima korisnika, cene čišćenja oko 20 do 25 evra po satu, dok se pojedine dodatne usluge naplaćuju posebno.

Jedna vlasnica kuće za odmor otkrila je da agenciji za održavanje plaća 625 evra za objekat namenjen za šest osoba. U cenu ulaze čišćenje, posteljina, peškiri i terasa, dok se bazen i košenje trave dodatno plaćaju.

"Bazen se čisti jednom ili dva puta nedeljno u špicu sezone i košta 60 evra po dolasku. Trava se takođe kosi jednom nedeljno i plaća 60 evra po dolasku", navela je ona.

Najveći problem - nema dovoljno radnika

Mnogi vlasnici zbog visokih troškova deo posla obavljaju sami, posebno održavanje bazena i dvorišta.

Jedna iznajmljivačica navela je da čistačima plaća 20 evra po satu, dok dodatno izdvaja novac za pranje i peglanje posteljine.

"Za pranje, sušenje i peglanje posteljine u vešeraju plaćam četiri evra po kilogramu. Za čišćenje su potrebne tri osobe i najmanje šest sati rada", navela je.

Ipak, najveći problem nije samo cena, već nedostatak ljudi.

"U Selcu je satnica 20 evra. Veoma je teško pronaći nekoga da čisti", napisala je jedna korisnica, piše Dnevno.hr

Kako se turistička sezona razvija, održavanje apartmana postaje sve skuplja stavka za vlasnike. Čišćenje više nije samo kratka smena između dva gosta - već čitav posao koji uključuje higijenu objekta, brigu o bazenu, vešu, dvorištu i kompletnom iskustvu turista.

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