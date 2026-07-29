Kako je za Rojters izjavio visoki iranski zvaničnik, Teheran smatra da omanski plan nema nikakve šanse za uspeh i insistira da ceo ulazni plovni put kroz Ormuski moreuz, kao i deo izlaznog pravca, moraju ostati pod iranskom kontrolom.

Oman je prethodno predložio regionalni model upravljanja moreuzom, uz podršku zemalja Persijskog zaliva, po kojem bi Iran i Oman zajednički upravljali ovom strateški važnom pomorskom rutom, dok bi brodovi dobrovoljno plaćali naknade za finansiranje bezbednosti plovidbe, zaštite životne sredine i spasilačkih službi. Model je zamišljen po uzoru na Malajski moreuz, kojim zajednički upravljaju Indonezija, Malezija i Singapur.

Međutim, prema navodima iranskog zvaničnika, zajednička kontrola u odnosu 50:50 nije u interesu Irana. On je optužio Sjedinjene Američke Države i Saudijsku Arabiju da vrše pritisak na Oman kako bi progurao, kako je naveo, "nerealne planove" u vezi sa upravljanjem ovim strateškim plovnim putem.

Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je zaustavila tankere

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da su njene pomorske snage u sredu presrele tri naftna tankera u Ormuskom moreuzu i primorale ih da se zaustave nakon što su, kako tvrdi Teheran, plovili „nebezbednom i ilegalnom rutom“ i ignorisali upozorenja.

IRGC navodi da i dalje ima punu kontrolu nad moreuzom i upozorava da će svaki, kako su naveli, "nezakoniti vojni uticaj SAD" u regionu biti odlučno odbačen.

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi ove tvrdnje.

Novi sukobi podigli cenu nafte

Istovremeno, sukobi na Bliskom istoku ponovo su eskalirali, što je izazvalo novi rast cena nafte za više od tri dolara po barelu.

Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija izvele su napade na proiranske oružane grupe u Iraku, optužujući ih za napade dronovima na saudijska naftna postrojenja. Iran je odbacio optužbe, ocenivši da je povezivanje Teherana sa tim napadima "velika pogrešna procena".

Američka vojska je prethodno saopštila da je sprečila iznenadni iranski napad na svoje snage u regionu, dok je Iranska revolucionarna garda navela da je ispalila više balističkih raketa na američke vojne objekte u Jordanu.

Jordan je saopštio da je njegova protivvazdušna odbrana presrela i oborila pet iranskih projektila usmerenih ka teritoriji te zemlje.

Ormuski moreuz ostaje jedno od ključnih svetskih žarišta

Kroz Ormuski moreuz je pre izbijanja aktuelne krize prolazilo oko 20 odsto svetskog izvoza nafte i tečnog prirodnog gasa. Nakon američkih i izraelskih napada na Iran krajem februara, Teheran je praktično blokirao ovaj strateški plovni put.

Iako je prošlog meseca postignut privremeni dogovor između Vašingtona i Teherana koji je omogućio delimično obnavljanje plovidbe, sporazum je početkom jula propao nakon što je Iran otvorio vatru na brodove koji su koristili plovni koridor koji Teheran ne priznaje.

Odbijanje omanskog predloga dodatno umanjuje izglede za brzo rešavanje krize i povećava rizik od novih poremećaja u snabdevanju svetskog tržišta naftom, ocenjuje Rojters.

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