Kompanija sada očekuje da će celogodišnja profitna stopa iznositi između 13,5 i 14 odsto, što je skok u odnosu na ranije projektovanih 12,5 do 13 procenata, prenosi NL tajms.

Filips je zahvaljujući neočekivanom prilivu novca u drugom tromesečju 2026. zabeležio operativni prihod od 609 miliona evra, uz profitnu stopu od 16,4 odsto, a sam povraćaj carina učestvovao je sa čak 4,2 odsto u toj profitnoj stopi.

Generalni direktor kompanije Filips Roj Jakobs istakao je prilikom predstavljanja tromesečnih rezultata da je reč o vanrednom prihodu, dodavši da i u trećem kvartalu 2026. očekuje priliv od nekoliko miliona evra na osnovu istog povraćaja.

Povećanje godišnje prognoze dolazi u trenutku kada se kompanija se bori sa rastom troškova sirovina i logistike.

Rat na Bliskom istoku vrši pritisak na cene plastike, energije i transporta, dok rastuća potražnja za AI podstiče i rast cena računarskih čipova.

Jakobs nije naveo tačnu cifru ovih dodatnih izdataka, ali napomenuo je da je reč o "desetinama miliona evra".

Holandska firma za sada uspeva da neutrališe rast cena kroz povećanje produktivnosti, napomenuo je čelnik Filipsa.

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