Ko krsti dete, dobija 500 evra - neobična odluka preduzetnika izazvala brojne reakcije

Dok broj katolika u Nemačkoj iz godine u godinu opada, jedan nemački milioner odlučio je da pomogne porodicama na nesvakidašnji način. Peter Lev (Peter Löw) poklanja po 500 evra svakoj porodici koja krsti dete u katoličkoj parohiji u Štarnbergu, poručujući da novac ne sme da bude prepreka za ovaj važan verski čin.

Za ovu akciju izdvojio je ukupno 20.000 evra, a cilj mu je da pomogne mladim porodicama i pokaže da finansijske okolnosti ne bi trebalo da odlučuju o tome da li će neko krstiti dete, prenosi Fenix Magazin.

Kako funkcioniše akcija

Program pod nazivom „Štarnberški anđeo čuvar“ traje do kraja godine i namenjen je za prvih 40 dece koja budu krštena u katoličkoj parohiji u Štarnbergu.

Ideja je nastala nakon razgovora sa katoličkim sveštenikom Andreasom Jalom, koji je ispričao da je jedna porodica razmišljala da odustane od krštenja svoje dece zbog loše finansijske situacije.

To je podstaklo Leva, uspešnog preduzetnika, oca osmoro dece i vernika Katoličke crkve, da pokrene ovu inicijativu.

Porodice novac dobijaju u gotovini odmah nakon krštenja.

Jedini uslovi su da dete ima prijavljeno prebivalište na teritoriji katoličke parohije u Štarnbergu i da nije starije od tri godine. Akcija se ne odnosi na pripadnike Evangeličke crkve.

"Krštenje ne sme da bude pitanje novca"

Lični asistent Petera Leva, Teodor Himel, istakao je da cilj nije da se novcem privuku novi vernici, već da se pomogne porodicama.

„Ne želimo da krštenje postane pitanje finansijskih mogućnosti. Želimo da roditeljima uklonimo tu brigu“, rekao je za nemačke medije.

Iako je sama sveta tajna krštenja besplatna, mnoge mlade porodice teško mogu da finansiraju porodično slavlje koje tradicionalno prati ovaj događaj. Na šta će potrošiti poklonjenih 500 evra, u potpunosti zavisi od roditelja.

Katolički sveštenik Andreas Jal podržava ovu inicijativu, ali naglašava da ona ne sme da ostavi utisak da Crkva novcem privlači vernike.

„Ne želimo da izgleda kao da ovde kupujemo vernike. Ovo je poruka da su porodice važan deo naše zajednice i da želimo da im pružimo podršku“, rekao je on.

Broj katolika u Nemačkoj nastavlja da opada

Ova akcija pokrenuta je u trenutku kada Katolička crkva u Nemačkoj beleži nastavak dugogodišnjeg pada broja vernika.

Prema podacima za 2025. godinu, Crkvu je napustilo više od 307.000 ljudi, dok se ukupan broj katolika, zbog istupanja iz Crkve i prirodnog smanjenja broja stanovnika, smanjio za oko 550.000, na približno 19,22 miliona.

Katolici danas čine oko 23 odsto ukupnog stanovništva Nemačke.

Ni Štarnberg nije izuzetak. Tokom poslednjih deset godina tamošnja katolička zajednica izgubila je oko hiljadu članova i danas broji približno 7.000 vernika.

Prva porodica već dobila novac

Prvi učesnici akcije bili su trojica sinova supružnika An-Marije i Kristijana Hasa, koji su kršteni u Crkvi Svetog Stefana u Zekingu.

Sedmomesečni Dominik ispunjavao je uslove programa, dok su njegova starija braća Leon i Ksander, iako stariji od propisane starosne granice, u akciju uključeni kao izuzetak.

Peter Lev porodici je uručio tri koverte sa po 500 evra, kao i tri mala plišana lava.

Roditelji su novac iskoristili za porodični izlet u zabavni park Bajernpark i istakli da ih je ovaj gest iskreno obradovao.

Nadaju se da će i drugi slediti njihov primer

Peter Lev i katolički sveštenik Andreas Jal nadaju se da će njihova inicijativa podstaći i druge imućne građane da na sličan način pomognu porodicama.

Prema rečima Andreasa Jala, do sada nije čuo za sličan projekat u Nemačkoj. Istakao je da imućni donatori najčešće finansiraju obnovu crkava, istorijskih zgrada i kulturnih spomenika, dok su akcije koje podrazumevaju direktnu pomoć porodicama mnogo ređe.

Na kraju godine organizatori će analizirati rezultate kako bi utvrdili da li je akcija ispunila svoj cilj i da li bi mogla da postane primer i drugim katoličkim parohijama u Nemačkoj.

Peter Lev, koji je bogatstvo stekao kroz brojne poslovne poduhvate, poslednjih godina poznat je i po ulaganju u obnovu istorijskog hotela Bayerischer Hof u Štarnbergu.

Organizatori veruju da bi ovaj projekat mogao da podstakne i druge uspešne privrednike da pomognu porodicama i pokažu da solidarnost može da bude važan deo lokalne zajednice.

Prve reakcije porodica koje su učestvovale u programu bile su veoma pozitivne. Roditelji ističu da im pomoć nije značila samo zbog novca, već i kao potvrda da neko razume izazove sa kojima se suočavaju. Upravo zato organizatori smatraju da bi ovaj model podrške mogao da zaživi i u drugim delovima Nemačke.

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