Svi penzioneri s mesečnim primanjima do 80.000 dinara, koji imaju pravo na vaučere za odmor u Srbiji u visini od 10.000 dinara, mogu ih potrošiti u svim ugostiteljskim objektima koji u ponudi imaju prenoćište.

To znači da će vaučere za odmor, koje subvencioniše država, moći da iskoriste kako u hotelima i motelima po banjama i planinama, tako i u privatnim apartmanima, sobama i seoskim turističkim domaćinstvima, piše Kurir.

Koji ugostitelji mogu da se prijave

Ministarstvo turizma i omladine pozvalo je ugostitelje da se preko sistema eTurista prijave za učešće u programu subvencionisanog odmora u Srbiji, a kako za Kurir Biznis objašnjava pomoćnik ministra Višnja Rakić, pravo da se prijave imaju svi ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja.

- Svi ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja i koji se nalaze u sistemu eTurista mogu da učestvuju u programu subvencionisanog odmora u Srbiji. To su sva legalna seoska turistička domaćinstva, kuće, apartmani, sobe, hoteli i moteli jer se ovde plaća za noćenje. Boravak mora trajati minimum pet noćenja, a ukoliko cena prelazi iznos od 10.000 dinara, onda razliku moraju da doplate - kaže Rakićeva.

Pravo na vaučere od 10.000 dinara imaju samo penzioneri s primanjima do 80.000 dinara. Vaučer se može koristiti za najmanje pet noćenja, i to van grada, opštine ili mesta u kojem korisnik ima prebivalište.

Zahtev za refundaciju

Prema rečima Višnje Rakić, ugostitelji koji se prijave za učešće u programu subencionisanog odmora u Srbiji jednom mesečno će resornom ministarstvu dostavljati iskorišćene vaučere.

- Sredstva za ovaj program su opredeljena i imamo ih na računu, kad ugostitelji dostave iskorišćene vaučere, njima će novac biti refundiran.

Ugostitelji se mogu prijavljivati tokom čitavog perioda trajanja programa, a ceo postupak sprovodiće se elektronski, preko Centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma, poznatog kao eTurista.

Da je program subvencionisanog odmora za penzionere u Srbiji dobra i pozitivna mera, ističe i Georgi Genov, direktor Poslovnog udruženja hotelijera i restoratera Srbije (HORES).

- Ne znam šta se dešava u turizmu u svetu, ali svuda pada broj noćenja, gradovi su prazni. Ova mera je dobra jer će 30.000 vaučera puta pet dana povećati broj noćenja za 150.000 do 170.00. Pretpostavka je da će penzioneri ostati duže od pet noći. Iz dosadašnjeg iskustva znamo da u proseku ostaju po sedam noći. Veću korist od vaučera će imati privatni smeštaj nego hoteli, jer će penzioneri birati jeftinije objekte - objašnjava Genov.

Činjenice

- vrednost vaučera za odmor u Srbiji je 10.000 dinara

- vaučer se može koristiti za najmanje pet noćenja van grada, opštine ili mesta u kojem korisnik ima prebivalište

- vaučer se može iskoristiti jednom tokom kalendarske godine

- ukoliko je vrednost smeštaja veća od 10.000 dinara, korisnik sam plaća razliku do punog iznosa

- ugostitelji se prijavljuju preko sistema eTurista

- zahtev za refundaciju sredstava ugostitelji podnose preko sistema eTurista

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