Uređaj, nazvan Do Hiemon, ili "lična kutija za hlađenje", zajednički su razvili proizvođač automata za prodaju i kompanija za proizvodnju čeličnih kutija za alate i košta oko 8.000 evra.

Brzo hlađenje na 5°C

Uređaj je dizajniran kao kabina od nerđajućeg čelika sa ugrađenom stolicom. Kada korisnik sedne unutra, sistem počinje da emituje snažne mlazeve vazduha ohlađene na 5°C.

Vazduh se usmerava ka glavi, vratu, ramenima i leđima kako bi se što brže smanjila telesna temperatura.

Unutrašnjost kabine se održava na temperaturi od oko 15°C, a sistem se automatski isključuje nakon najviše 20 minuta upotrebe iz bezbednosnih razloga.

Ljudski hladnjak je visok oko 213 cm i dubok 120 cm.

Proizvođač SDRS navodi da uređaj košta samo 16 jena, odnosno oko 0,10 evra po satu, za rad, što ga čini energetski efikasnijim od konvencionalnih klima uređaja. Dobavljač Trusco ističe da je ovo prvi prenosivi uređaj koji omogućava hlađenje celog tela i može da ohladi telo brže od standardnih klima uređaja.

Kompanije predlažu postavljanje ovih mobilnih kabina na gradilištima i poljoprivrednim zemljištima, gde bi radnici mogli da se odmore od letnjih vrućina, piše Indeks.hr

Mogu se koristiti i u tržnim centrima, školama, festivalima i sportskim terenima. Proizvođači tvrde da se korisnik oseća primetno hladnije već posle pet minuta, dok je deset minuta u kabini dovoljno da ublaži simptome toplotne iscrpljenosti. Japan pod udarom ekstremne vrućine Japan se trenutno suočava sa ekstremnim toplotnim talasom. Meteorološka agencija je u ponedeljak saopštila da su temperature u gradu Tojota dostigle 38,5 °C, dok je u Tokiju prešla 36 °C.

Agencija je upozorila da bi temperature mogle da porastu iznad 40 °C u sredu i četvrtak. Japanska vlada je ove godine uvela novi naziv za dane kada temperature prelaze 40 °C.

Naziv "kokušobi" se prevodi kao "surovo vruć" ili "brutalno vruć" dan. Japan već ima posebna imena za dane kada temperature prelaze 25, 30 i 35 stepeni.

Prošle godine, Japan je zabeležio najtoplije leto otkako je počelo beleženje 1898. Prosečne temperature su bile 2,36 °C iznad višegodišnjeg proseka, a temperature su prelazile 40 °C devet dana između juna i avgusta. Grad Isesaki je takođe zabeležio novi nacionalni rekord od 41,8 °C, piše Telegraf.

Prema podacima Japanske agencije za upravljanje požarima i katastrofama, sedam ljudi je preminulo od toplotnog udara ove godine. Više od 4.500 ljudi je hospitalizovano između 6. i 12. jula.

Vlada poziva građane na oprez, savetujući im da izbegavaju aktivnosti na otvorenom i da provere zdravlje starijih komšija i rođaka.

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