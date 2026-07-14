Automobili su sve više računari na točkovima, što znači da se sve više ponašaju kao računari. Jedna stvar na koju se vozači još uvek navikavaju jeste ažuriranje softvera.

Na ekranu se pojavljuje poruka, sistem nudi instalaciju, piše da će sve trajati 20 ili 30 minuta i sve deluje kao rutinski posao. Ali tu nastaje problem - tih 20 minuta se lako može pretvoriti u sat, dva ili celo popodne.

Dakle, važi jednostavno pravilo: ne pokrećite veliko ažuriranje ako niste sigurni da vam automobil neće trebati narednih nekoliko sati. Ni pre odlaska na posao, ni pre putovanja, ni dok čekate dete na treningu, ni na javnom punjaču i ni na parkingu tržnog centra.

Najbolje je pokrenuti ažuriranje samo kada ste kod kuće, idealno pre spavanja. Tokom instalacije, mnogi automobili se ne mogu voziti.

Neki modeli se možda čak ni ne pune, neki mogu privremeno onemogućiti određene funkcije, a svi mogu iskusiti kašnjenje u procesu. Razlog možda nije kvar.

Ažuriranje može da se zaustavi na određenom procentu, automobil može da proverava module, čeka kraj komunikacije sa serverom ili jednostavno završava instalaciju sporije nego što je sistem prvobitno procenio zbog spore internet veze. Najgore je što se ažuriranje obično ne može bezbedno prekinuti kada jednom počne.

Sa mobilnim telefonom, ovo je nezgodno. Sa automobilom, to može značiti da stojite u mestu i ne možete nigde da odete. A ako se to desi na javnom punjaču, problem postaje dvostruk jer zauzimate prostor, automobil se možda ne puni, a vi ne možete nigde da odete.

Stoga, ažuriranje softvera treba tretirati kao malu uslugu, a ne kao poruku koja se potvrđuje usput. Idealno vreme je kod kuće uveče, kada je automobil parkiran, ima dovoljno baterije ili goriva i nije planirano da se koristi do jutra. Još je bolje prethodno proveriti u aplikaciji ili na ekranu o kakvoj vrsti ažuriranja se radi.

Male promene u info-zabavnom sistemu nisu isto što i velika nadogradnja sistema koja utiče na module pogonskog sklopa, sisteme pomoći ili upravljanje baterijom. Budite posebno oprezni sa električnim automobilima. Ako planirate putovanje i računate na punjenje preko noći, proverite da li instalacija prekida proces punjenja.

Nema gore kombinacije od automobila koji je trebalo da se puni, a umesto toga je proveo pola noći ažurirajući se. Ažuriranja softvera donose važne ispravke, nove funkcije i bezbednosna poboljšanja, tako da ih ne treba izbegavati. Ali sa njima treba mudro rukovati, piše Jutarnji.hr/autoklub

Automobil koji kaže da će mu trebati 20 minuta može zapravo biti spreman za 20 minuta, ali može potrajati dva sata ili više.

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