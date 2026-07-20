EUR EUR 117,02 117,38din 117,73
USD USD 102,30 102,61din 102,92
CAD CAD 72,89 73,11din 73,33
AUD AUD 71,38 71,59din 71,81
GBP GBP 137,69 138,10din 138,52
CHF CHF 126,42 126,80din 127,18
KURSNA LISTA

Biz Lifestyle

Dragan živi u Nemačkoj, ali bez srpskog Dunava ne može - napravio je brod samo da bi pecao

Malo naselje, smešteno u Specijalnom rezervatu prirode Gornje podunavlje, poznato je kao utočište za ribolovce i ljubitelje prirode, gde vreme protiče sporije, a Dunav nije samo reka, već deo života.

Autor:  Stanko Stamenković
20.07.2026.10:51
0
Dragan živi u Nemačkoj, ali bez srpskog Dunava ne može - napravio je brod samo da bi pecao
Foto: Youtube printscreen/Izazovi aanturu
Vučić o produženju licence za NIS - "Uradićemo sve da pronađemo rešenje"
BalkansCat / Shutterstock
 Vučić o produženju licence za NIS - "Uradićemo sve da pronađemo rešenje"
Prethodna vest
Sve više banaka ukida SMS obaveštenja - da li imaju pravo na to?
TippaPatt / Shutterstock
Sve više banaka ukida SMS obaveštenja - da li imaju pravo na to?
Sledeća vest

Dragan, koji živi u Nemačkoj, svakog meseca dolazi na Dunav kako bi pecao i uživao u tišini i prirodi. Njegova ljubav prema ribolovu traje više od 25 godina, a nedavno je izgradio katamaran koji mu pruža sve udobnosti doma na vodi.

Pored njega, tu su i drugi ribolovci, kao i Šoša, domar ribolovačkog doma, koji brine o gostima i održava prostor. Ribolovačko naselje nema struju i vodu, ali ima mnogo priča, prijateljstva i zajedništva.

Druženje i mir

Ribolovci ovde ne love samo zbog ribe, već zbog druženja i mira koji im Dunav pruža. Često peku ribu i kuvaju riblju čorbu, a zajednički trenuci i gostoprimstvo su ono što ih povezuje.

Priče o ribolovu, tehnikama i vrstama riba, kao i o životu u ovom zabačenom mestu, otkrivaju koliko je Dunav važan za ove ljude. Oni čuvaju prirodu i ribe, puštaju deo ulova nazad u reku i uživaju u svakom trenutku provedenom na vodi.

Ovo mesto je dokaz da za pravu sreću nije potrebno mnogo – samo priroda, voda, dobra družina i mesto koje zovemo domom.

Za mnoge, Dunav je više od reke – on je izvor nostalgije, radosti i života, mesto gde se vraćaju iznova i iznova, bez obzira na udaljenost i vreme koje moraju preći.

Šta je 1.000 kilometara, kad uživaš

Inače, Dragan je detinjstvo proveo u Šidu, a sa 22 godine odlazi u Nemačku, gde je počeo da radi na građevini, kao i mnogi naši ljudi koji se otisnu u tuđinu. Radio je i druge teške poslove, a kada je sakupio dovoljno para otvorio je svoj prvi restoran. Poslednjih 25 godina, vodi svoj restoran u Nemačkoj. Ipak, ljubav prema Dunavu ga, i to decenijama, svakog meseca vraća u Srbiju, bar na nekoliko dana. I nije mu teško da zbog toga prevali više od 1.000 kilometara.

"Kada ovde dođem, molim prijatelje da me bar dva dana ostave samog, da se resetujem", kaže Dragan, a prenosi Jutjub kanal "Izazovi avanturu". 

Gornje Podunavlje je specijalni rezervat prirode koji se nalazi u Vojvodini. Rezervat je ostatak nekadašnjih prostranih plavnih predela Podunavlja. Čine ga nekoliko odvojenih celina: Monoštorski rit, Apatinski rit i područja Štrpca, Kozare i Karapandže. Prema Vikipediji, nalazi se na aluvijalnoj ravni i aluvijalnoj terasi leve obale Dunava, na nadmorskim visinama od 80 do 88 m sa izraženim mikroreljefom, neposredno od granice sa Mađarskom do Bogojeva u dužini od 64 km i površini od 19,648 hektara.

Dunav 2

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 

Dunav priroda pecanje gastarbajter

Povezane vesti

Ljudi putuju hiljadama kilometara da bi se ovde okupali - prirodni bazeni koji izgledaju nestvarno
Foto: Editorial/YoncaEvren/Shutterstock

Ljudi putuju hiljadama kilometara da bi se ovde okupali - prirodni bazeni koji izgledaju nestvarno

08:25 | 0
Jedan film proslavio je ovaj italijanski gradić - danas je među najtraženijim destinacijama
Foto: Czerep rubaszny/Shutterstock

Jedan film proslavio je ovaj italijanski gradić - danas je među najtraženijim destinacijama

08:36 | 0
Jovana je radila kao programer - sada živi u prikolici pored Dunava u Sremu
Foto: Youtube printscreen/ Izazovi avanturu

Jovana je radila kao programer - sada živi u prikolici pored Dunava u Sremu

12:06 | 0
Dunav se pregrejao - nuklearka smanjila proizvodnju zbog pretople vode
Foto: MikhailSh / Shutterstock.com

Dunav se pregrejao - nuklearka smanjila proizvodnju zbog pretople vode

08:14 | 0
Akcija suzbijanja je u toku - Grčku preplavila agresivna "riba zec"
Foto: Maja Ds / Shutterstock.com

Akcija suzbijanja je u toku - Grčku preplavila agresivna "riba zec"

09:35 | 0
Komentari (0)

Biz Lifestyle

Košta oko 8000 evra - Japanci napravili frižider za ljude
MAYA LAB/Shutterstock.com

Košta oko 8000 evra - Japanci napravili frižider za ljude

15:45 Biz Lifestyle
Dok su fudbaleri jurili pehar, FIFA je brojala milijarde - Mundijal 2026. postaje najunosniji turnir u istoriji
Paparacy / Shutterstock.com

Dok su fudbaleri jurili pehar, FIFA je brojala milijarde - Mundijal 2026. postaje najunosniji turnir u istoriji

13:54 Biz Lifestyle
"Kineski ferari" unapred rasprodat - već je stiglo 1.000 porudžbina
Foto: Youtube prinstcreen/CAR magazine

"Kineski ferari" unapred rasprodat - već je stiglo 1.000 porudžbina

10:03 Biz Lifestyle
Nina je htela da sruši zidove u kući staroj 120 godina, a onda je otkrila skriveno stepenište
shepherdsatellite / shutterstock

Nina je htela da sruši zidove u kući staroj 120 godina, a onda je otkrila skriveno stepenište

18:00 Biz Lifestyle
Ovu lampu mnogi još imaju na tavanu ili u podrumu, a danas može da vredi i do 2.000 evra (VIDEO)
cherry-hai / Shutterstock

Ovu lampu mnogi još imaju na tavanu ili u podrumu, a danas može da vredi i do 2.000 evra (VIDEO)

12:40 Biz Lifestyle
Ako koristite ovaj PIN, odmah ga promenite - upravo njega lopovi prvo pokušavaju da pogode
Nikola93 / shutterstock

Ako koristite ovaj PIN, odmah ga promenite - upravo njega lopovi prvo pokušavaju da pogode

08:35 Biz Lifestyle
Mislila je da je običan kamen, a držala je pravo bogatstvo na vratima - vredi milione
Damian Pawlos/Shutterstock

Mislila je da je običan kamen, a držala je pravo bogatstvo na vratima - vredi milione

18:36 Biz Lifestyle
Finale Mundijala postalo najskuplje u istoriji - karta košta neverovatnih 83.639 evra
Nattawit Khomsanit/Shutterstock

Finale Mundijala postalo najskuplje u istoriji - karta košta neverovatnih 83.639 evra

12:22 Biz Lifestyle
Godinama ih koristite pogrešno - krovne ručke u automobilu nisu napravljene zbog krivina
Natallia Ploskaya/Shutterstock

Godinama ih koristite pogrešno - krovne ručke u automobilu nisu napravljene zbog krivina

19:00 Biz Lifestyle
Netfliks izgubio milijarde za nekoliko sati, jedan izveštaj bio je dovoljan
Photographerjpg / Shutterstock

Netfliks izgubio milijarde za nekoliko sati, jedan izveštaj bio je dovoljan

18:00 Biz Lifestyle

Najnovije

Najčitanije

28min

Košta oko 8000 evra - Japanci napravili frižider za ljude

53min

Važna promena za penzionere u Srbiji - ove isplate više neće stizati kao do sada

1H

Tri sata čekanja na granici - kolone sve duže, novi evropski sistem EES usporio putnike

1H

Vi stvarate uspomene – mi čuvamo mesto gde one nastaju!

1H

Nije Vrnjačka, nije Sokobanja - banja na jugu Srbije krije pravo blago

1D

Koliko novca vam treba za letovanje u Crnoj Gori? Ovo su cene smeštaja, hrane, ležaljki i parkinga

1D

Sve više ljudi u Srbiji ugrađuje ovu fasadu - leti čuva kuću od vrućine, a račune može da smanji i do 40 odsto

1D

Posle redovnog posla zarađuju i do 200.000 dinara mesečno - ovo su najtraženiji dodatni poslovi u Srbiji

1D

Ako koristite ovaj PIN, odmah ga promenite - upravo njega lopovi prvo pokušavaju da pogode

1D

Poznat termin isplate - Vučić otkrio kada građani mogu da očekuju novac

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 102,3 102,61 102,92
CAD CAD 72,89 73,11 73,33
AUD AUD 71,38 71,59 71,81
GBP GBP 137,69 138,1 138,52
CHF CHF 126,42 126,8 127,18

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.578,00 €
ETH ETH 1.638,32 €
LTC LTC 41,18 €
DOT DOT 0,71 €
BCH BCH 186,91 €
LINK LINK 7,38 €
BNB BNB 498,08 €
XMR XMR 291,85 €
Powered by CoinGecko API