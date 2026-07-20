Španija je u finalu savladala Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka i osvojila drugu titulu prvaka sveta. Jedini gol postigao je napadač Barselone Feran Tores, dok je Argentina završila meč sa deset igrača nakon što je Enco Fernandez dobio drugi žuti karton zbog prekršaja nad španskim defanzivcem Pauom Kubarsijem.

Finale je obeležio i muzički spektakl u poluvremenu, u kojem su nastupili svetski poznati izvođači poput Madone, Džastina Bibera, BTS-a i Šakire. Međutim, nastup koji je trajao više od 27 minuta izazvao je brojne kritike komentatora i navijača koji su smatrali da je sportski deo pao u drugi plan.

Ipak, iza kulisa, FIFA je već dugo računala na finansijski uspeh turnira.

48 reprezentacija, 104 utakmice i rekordna zarada

Svetsko prvenstvo 2026. godine prvi put je okupilo 48 reprezentacija, za razliku od prethodnog formata sa 32 selekcije. Broj utakmica povećan je sa 64 na čak 104, dok će turnir trajati šest nedelja, umesto dosadašnje četiri.

Za FIFA to znači više izvora prihoda - više prenosa koje mogu da prodaju emiterima, više ulaznica za navijače, više reklamnog prostora i veće mogućnosti za komercijalne partnere. Predsednik FIFA Đani Infantino godinama zagovara širenje takmičenja i već je najavio mogućnost da Svetsko prvenstvo u budućnosti bude još veće.

Karte skuplje, ali stadioni puni

Severna Amerika, koja je domaćin prvenstva, izabrana je kao idealno mesto za testiranje novog formata, ali organizacija nije prošla bez kritika. Najviše polemika izazvale su cene ulaznica. Karte su se kretale od 60 do više od 10.000 dolara, dok je prosečna cena prelazila 900 dolara prema podacima TicketData.

Ipak, interesovanje navijača nije oslabilo. Analitička kompanija Football Benchmark navodi da je popunjenost stadiona u grupnoj fazi bila gotovo potpuna - čak 99 odsto.

"Ljudi su spremni da plate te cene", rekao je Antonio Di Ćani, direktor savetodavnih usluga u Football Benchmarku, za Si-En-Bi-Si (CNBC).

Zadovoljan odzivom publike, Infantino je već otvorio mogućnost da Svetsko prvenstvo 2030. godine bude prošireno na čak 64 reprezentacije.

"Sve su to pitanja koja ćemo ispitati nakon Svetskog prvenstva", rekao je Infantino za švajcarski emiter Blue Sport.

Ideja o fudbalskoj Olimpijadi

Moguće proširenje na 64 ekipe izaziva različite reakcije. Dok kritičari smatraju da bi povećanje broja učesnika moglo da smanji kvalitet utakmica, zagovornici ideje tvrde da bi više zemalja dobilo priliku da učestvuje na najvećoj fudbalskoj sceni.

Kiran Magvajer, vanredni profesor fudbalskih finansija na Univerzitetu u Liverpulu, ocenio je da bi takav format mogao da pretvori Mundijal u svojevrsnu "Olimpijadu fudbala".

"Ovo je prilika da Svetsko prvenstvo postane otvoreno za mnogo više nacija. Iako su medalje možda koncentrisane u rukama nekoliko reprezentacija, mnogo više zemalja bi moglo da kaže da je učestvovalo", rekao je Magvajer.

Infantino, Tramp i političke veze oko Mundijala

Organizaciju prvenstva dodatno je pratila pažnja zbog bliskog odnosa između Đanija Infantina i američkog predsednika Donalda Trampa. Tramp je bio veoma uključen u turnir koji zajedno organizuju SAD, Meksiko i Kanada, a FIFA mu je prošle godine dodelila svoju inauguralnu nagradu za mir, nakon što je američki predsednik ranije pokušavao da dobije Nobelovu nagradu za mir.

Prema finansijskom izveštaju Trampa iz 2025. godine, koji je nedavno postao javan, Infantino mu je poklonio deset ulaznica za finale Svetskog klupskog prvenstva FIFA održanog u julu prošle godine na stadionu MetLajf u Nju Džerziju. Vrednost karata procenjena je na oko 15.000 dolara.

Njihov odnos našao se pod dodatnom lupom nakon što je Tramp kontaktirao Infantina povodom suspenzije američkog reprezentativca Folarina Baloguna, koji je dobio crveni karton na utakmici protiv Belgije. Odluka je kasnije poništena.

"Tražio sam preispitivanje jer nisam mislio da je to bio faul. Nisam znao šta je, dođavola, crveni karton", rekao je Tramp.

FIFA ulaže milijarde u male zemlje

Infantinova strategija širenja turnira donosi podršku brojnih manjih fudbalskih saveza, koji kroz FIFA programe dobijaju značajna sredstva za razvoj infrastrukture. Kao neprofitna organizacija, FIFA veliki deo novca vraća svojim članicama kroz različite razvojne programe, čime stvara odnos zavisnosti između svetske federacije i nacionalnih saveza.

U okviru programa "FIFA Forward 4.0", organizacija planira da od 2027. do 2030. godine raspodeli 2,7 milijardi dolara za razvoj fudbala među svojih 211 članica.

"FIFA pod Infantinom daje mnogo novca malim zemljama, koje zauzvrat glasaju za njegov ponovni izbor za predsednika", ocenio je Magvajer.

Mundijal 2030. biće još skuplji i spektakularniji

FIFA već gleda ka narednom velikom projektu - Svetskom prvenstvu 2030. godine, koje će biti posebno zbog obeležavanja 100 godina od prvog Mundijala. Za taj turnir federacija planira budžet od šest milijardi dolara, uz najavu još većeg spektakla i dodatne privlačnosti za televizijske emitere i sponzore.

Dok reprezentacije jure trofeje, FIFA nastavlja da širi granice fudbalskog biznisa - pretvarajući Svetsko prvenstvo iz sportskog takmičenja u jedan od najvećih globalnih ekonomskih događaja.

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