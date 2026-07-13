Ovo pravo predviđeno je Zakonom o roditeljima negovateljima i negovateljima, koji je usvojila Narodna skupština Srbije. Zakonom se prvi put sistemski uređuje položaj osoba koje pružaju stalnu negu članovima porodice kojima je ona neophodna.

Cilj zakona je da se obezbedi veća pravna, materijalna i socijalna sigurnost roditeljima i drugim članovima porodice koji zbog celodnevne brige o detetu ili drugom članu domaćinstva nisu u mogućnosti da rade.

Ko može da ostvari status roditelja negovatelja?

Pravo mogu da ostvare roditelji koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa detetom kome je, zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih teškoća ili promena u zdravstvenom stanju, potrebna pomoć drugog lica za obavljanje osnovnih životnih potreba.

Pod istim uslovima pravo može da ostvari i staratelj, kao i drugi član porodice ukoliko roditelji nisu živi ili nisu u mogućnosti da pružaju potrebnu negu.

Jedan od osnovnih uslova jeste da podnosilac zahteva nije zaposlen, ne obavlja samostalnu ili preduzetničku delatnost i nije korisnik penzije.

Pored toga, potrebno je da:

ima državljanstvo Republike Srbije;

bude punoletan i poslovno sposoban;

živi u zajedničkom domaćinstvu sa osobom kojoj pruža negu;

bude sposoban da pruža potrebnu pomoć.

Status se može ostvariti do navršene 65. godine života.

Naknada od 65.000 dinara i uplaćeni doprinosi

Roditeljima negovateljima država će svakog meseca isplaćivati naknadu od 65.000 dinara iz budžeta Republike Srbije.

Pored toga, biće im uplaćivani doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje, dok će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja biti zaduženo za isplatu naknade i uplatu doprinosa.

Iznos naknade usklađivaće se jednom godišnje, od 1. marta, u skladu sa rastom prosečne zarade.

Važno je da ostvarivanje ovog statusa ne utiče na druga prava deteta ili osobe kojoj je potrebna pomoć, pa korisnici i dalje mogu da primaju dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak, novčanu socijalnu pomoć i druga davanja iz sistema socijalne zaštite, piše Biznis.rs

Kada prestaje pravo?

Status roditelja negovatelja prestaje ukoliko korisnik:

sam zatraži prestanak prava;

više ne ispunjava zakonske uslove;

zasnuje radni odnos ili počne da obavlja drugu delatnost;

ostvari pravo na penziju;

navrši 65 godina života;

nije u mogućnosti da pruža potrebnu negu.

Pravo prestaje i u slučaju pritvora ili izdržavanja kazne zatvora, kao i smrću roditelja negovatelja.

Ukoliko preminu dete ili osoba o kojoj se starao, naknada i doprinosi nastavljaju da se isplaćuju još šest meseci od dana smrti, nakon čega pravo prestaje.

Kako se podnosi zahtev?

Zahtevi će moći da se podnose elektronskim putem ili nadležnom centru za socijalni rad.

Centar za socijalni rad odlučivaće o zahtevu u roku od 15 dana od kompletiranja dokumentacije, dok će Ministarstvo svakog meseca elektronski proveravati da li korisnici i dalje ispunjavaju propisane uslove. Dodatne kontrole centri za socijalni rad sprovodiće najmanje jednom u dve godine.

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