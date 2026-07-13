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Vozači, pripremite se za veliku promenu - u Evropu stiže četvrto svetlo na semaforu

Posle decenija u kojima su vozači poznavali samo crveno, žuto i zeleno svetlo, evropski gradovi mogli bi uskoro da dobiju potpuno novu signalizaciju. 

Autor:  Nina Stojanović
13.07.2026.11:06
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Vozači, pripremite se za veliku promenu - u Evropu stiže četvrto svetlo na semaforu
Foto: Shutterstock / Allende
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Reč je o belom svetlu na semaforu, koje bi trebalo da omogući efikasnije upravljanje saobraćajem u eri autonomnih vozila i pametne infrastrukture.

Prvi testovi ove tehnologije mogli bi da budu sprovedeni u Rimu, koji se pominje kao jedan od prvih evropskih gradova u kojem će novi sistem biti isproban u realnim uslovima.

Šta znači belo svetlo na semaforu?

Postojeći sistem semafora decenijama funkcioniše po istom principu – crveno znači obavezno zaustavljanje, žuto upozorava na promenu signalizacije, a zeleno dozvoljava prolazak.

Razvoj autonomnih automobila otvorio je mogućnost uvođenja četvrtog svetla – belog, koje bi označavalo da upravljanje prolaskom kroz raskrsnicu preuzima inteligentni sistem.

Prema pisanju stranih medija, belo svetlo namenjeno je prvenstveno autonomnim vozilima koja međusobno razmenjuju podatke i komuniciraju sa semaforima u realnom vremenu. Na taj način vozila bi sama usklađivala prolazak kroz raskrsnicu, bez potrebe za klasičnim načinom regulacije saobraćaja.

Šta će raditi vozači?

Za vozače automobila kojima upravljaju ljudi pravilo bi bilo jednostavno.

Kada se upali belo svetlo, potrebno je pratiti vozilo ispred sebe i tok saobraćaja, dok će autonomni automobili međusobno koordinisati prolazak kroz raskrsnicu.

Na taj način očekuje se brži protok vozila i manje nepotrebnog čekanja na semaforima.

Istraživanja pokazuju manje gužve

Ideja o belom svetlu nije nova. Naučnici u Sjedinjenim Američkim Državama već nekoliko godina proučavaju mogućnosti ovakvog sistema.

Studija Univerziteta Severne Karoline iz 2023. godine pokazala je da bi veći broj autonomnih vozila mogao značajno da smanji gužve i vreme čekanja na raskrsnicama.

Računarske simulacije pokazale su da bi raskrsnice sa belim signalom omogućile veći protok vozila i efikasnije odvijanje saobraćaja.

Postoji jedan veliki izazov

Stručnjaci upozoravaju da ovakav sistem može uspešno da funkcioniše tek kada na putevima bude znatno više autonomnih vozila.

Dok većinu saobraćaja i dalje čine automobili kojima upravljaju ljudi, postojeća signalizacija ostaje neophodna.

Pored toga, uvođenje belog svetla zahtevalo bi modernizaciju semafora, komunikacionih sistema i kompletne saobraćajne infrastrukture, što predstavlja veliki finansijski i tehnički izazov.

Rim bi mogao prvi da testira novu signalizaciju

Zbog toga se očekuje da će se nova tehnologija u početku testirati na zatvorenim lokacijama, poput industrijskih kompleksa, luka i drugih kontrolisanih zona, gde je moguće bezbedno proveriti njenu efikasnost, piše Blic

Ukoliko testiranja budu uspešna, Rim bi mogao da postane jedan od prvih evropskih gradova koji će uvesti belo svetlo na semaforima i napravi veliki korak ka saobraćaju budućnosti, u kojem će vozila, semafori i sistemi zasnovani na veštačkoj inteligenciji zajednički upravljati protokom saobraćaja.

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Evropa Semafor belo svetlo

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