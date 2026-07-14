Iz Zavoda poručuju da informacioni sistemi katastra rade bez prekida i da nije zabeležen nijedan tehnički problem.
Reagujući na pitanja građana kojima je kod notara rečeno da su veze prema RGZ blokirane, iz Zavoda objašnjavaju da uzrok nije u informacionom sistemu katastra.
Problem nije u RGZ-u
Kako navode iz Republičkog geodetskog zavoda, javni beležnici podacima iz katastra pristupaju preko Pravosudnog informacionog sistema (PIS), koji razvija i održava Ministarstvo pravde.
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Pošto je reč o eksternom sistemu koji nije u nadležnosti RGZ-a, Zavod nema informacije o razlozima eventualne nedostupnosti tog sistema, niti može da proceni kada će njegov rad biti u potpunosti normalizovan.
Ko još može da izda list nepokretnosti?
Iz RGZ-a podsećaju da javni beležnici nisu jedini koji mogu da izdaju izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti.
Pored notara, ovaj dokument mogu izdati i:
- licencirane geodetske organizacije;
- posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti.
Na taj način građani imaju alternativu ukoliko zbog problema u eksternim sistemima privremeno ne mogu da pribave list nepokretnosti kod javnog beležnika.
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