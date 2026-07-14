Tokom samo 72 sata neprekidnog rada na stambenom projektu Kaheel u Rijadu izliveno je čak 70.000 kubnih metara betona, čime je oboren dosadašnji svetski rekord i obezbeđeno mesto u Ginisovoj knjizi rekorda.

Tri dana neprekidnog betoniranja

Operacija je trajala puna 72 sata, bez prekida, a organizacija radova zahtevala je preciznu koordinaciju hiljada ljudi i vozila.

Na gradilištu je bilo angažovano:

9.000 radnika

13.000 miksera za beton

87 betonskih pumpi

6.500 kamiona

Svi su radili sinhronizovano kako bi beton neprekidno stizao na gradilište bez zastoja.

Rekord više nego udvostručen

Prethodni svetski rekord iznosio je 32.000 kubnih metara, dok je na projektu Kaheel izliveno čak 70.000 kubika, više nego dvostruko više.

To predstavlja oko 70 miliona litara betona, odnosno količinu dovoljnu da se napuni približno 28 olimpijskih bazena.

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Zašto je ovakav poduhvat toliko zahtevan?

Kod masivnog betoniranja nije dovoljno samo dopremiti velike količine materijala. Beton mora da stigne na gradilište u tačno određenom trenutku, zadrži odgovarajuću konzistenciju i bude ugrađen bez prekida.

Svaki zastoj mogao bi da ugrozi kvalitet konstrukcije, zbog čega je logistika jedan od najvažnijih elemenata ovakvih projekata.

Projekat sa skoro 1.500 stanova

Rekord je postavljen tokom izgradnje stambenog kompleksa Kaheel u Rijadu, koji će obuhvatiti 1.492 stambene jedinice, parkove, sportske sadržaje, džamiju, supermarket, pešačke staze i više od 30.000 kvadratnih metara zelenih površina.

Kompanija Mohammed Al-Habib Real Estate Co. dobila je zvanični sertifikat Ginisove knjige rekorda, dok je izvršni direktor Abdullah Al-Habib ocenio da ovaj uspeh predstavlja važnu prekretnicu za saudijsko građevinarstvo i deo šire strategije razvoja zemlje u okviru programa Vizija 2030, prenosi Blic Biznis / Saudi Gazette.

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