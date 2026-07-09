Prema navodima Bilda i drugih nemačkih medija, izvršni direktor Oliver Blume priprema strategiju "Vizija 2030", koja predviđa dalje smanjenje troškova kako bi se kompanija prilagodila sve zahtevnijim uslovima na globalnom tržištu.



Nezvanično, u okviru novog programa moglo bi da bude ukinuto do 100.000 radnih mesta širom sveta, dok bi u Nemačkoj mogle da budu zatvorene četiri fabrike, u Hanoveru, Emdenu, Cvikauu i Nekarsulmu, u kojima radi oko 40.000 zaposlenih.



Prema pisanju magazina Špigel, proizvodnja u pomenutim postrojenjima bi se u tom slučaju postepeno gasila do 2034. godine



Najpre bi od 2031. bila obustavljena proizvodnja u Cvikauu i Emdenu, zatim 2032. u fabrici lakih komercijalnih vozila u Hanoveru, dok bi fabrika kompanije Audi u Nekarsulmu mogla da prestane sa proizvodnjom 2034. godine.



Folksvagen zasad nije ove navode potvrdio, navodeći samo da uprava intenzivno radi na budućem planu transformacije kompanije, bez iznošenja dodatnih detalja.



Mogućnost zatvaranja pogona izazvala je snažan otpor zaposlenih.



Nemački sindikat IG Metal organizovao je proteste ispred sedišta kompanije u Volfsburgu, kao i u svim nemačkim fabrikama Folksvagena, uključujući pogone kompanija Audi, Porše i MAN.



Vlada nemačke pokrajine Donja Saksonija, koja poseduje oko 20 odsto akcija Folksvagena, se takođe protivi zatvaranju fabrika, a zamenica premijera pokrajine Julia Vili Hamburg poručila je da to nije strategija za budućnost



Folksvagen je već krajem 2024. postigao sporazum sa sindikatima kojim su isključeni prinudni otkazi, dok je smanjenje broja zaposlenih planirano kroz prevremene penzije i dobrovoljne otpremnine.



Na osnovu tog plana, predviđeno je ukidanje 50.000 radnih mesta u Nemačkoj do 2030. godine, od čega 35.000 u okviru osnovnog brenda Folksvagen, a više od 37.000 zaposlenih već je prihvatilo ponuđene programe.



Uprava Folksvagena sada ipak tvrdi da te mere nisu dovoljne, pošto carine, geopolitičke tenzije, ratovi i sve jača konkurencija, posebno na kineskom tržištu, dodatno opterećuju poslovanje.



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