Opoziv se odnosi na određene modele proizvedene između 2018. i 2020. godine, prenosi Rojters.

Prema navodima regulatora, postoji mogućnost da voda prodre u kameru za vožnju unazad, što može da dovede do njenog otkazivanja i nestanka prikaza slike na ekranu kada vozač ubaci vozilo u rikverc.

NHTSA upozorava da kvar povećava rizik od saobraćajne nezgode, jer vozač može da ostane bez važnog sistema za pregled prostora iza vozila tokom manevrisanja.

Kao rešenje problema, ovlašćeni Hondini servisi će vlasnicima besplatno zameniti zadnju kameru, a troškove popravke snosi proizvođač.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.