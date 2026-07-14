Posle 80 godina gase proizvodnju - legendarni proizvođač traktora seli fabrike

Kao glavni razlog kompanija navodi visoke troškove proizvodnje i sve slabiju konkurentnost evropske industrije.

Zetor proizvodnju prebacuje u Indiju

Kompanija Zetor, osnovana 1946. godine, saopštila je da će ubuduće proizvodnju organizovati preko zajedničkog ulaganja u Indiji, gde je već prethodnih godina proizvodila najveći deo svojih traktora.

Istovremeno, kompanija traži i partnera u Kini kako bi dodatno proširila proizvodne kapacitete u Aziji.

Operativni direktor Zetora Robert Harman izjavio je da proizvodnja malih i srednjih traktora u Evropi, pod sadašnjim uslovima, više nije ekonomski isplativa.

Visoki troškovi presudili

Iz kompanije navode da su materijali u Kini i Indiji između 30 i 35 odsto jeftiniji nego u Evropi.

Dodatni problem predstavlja činjenica da su brojni dobavljači poslednjih godina preselili proizvodnju u Aziju, što evropskim proizvođačima povećava troškove nabavke i smanjuje konkurentnost.

Prošle godine prodali 1.500 traktora

Zetor nije objavio sve detalje reorganizacije, ali je potvrdio da ovogodišnji plan proizvodnje neće biti ostvaren.

Kompanija je tokom prošle godine prodala oko 1.500 traktora, dok će preseljenje proizvodnje u Aziju dovesti do ukidanja 33 radna mesta u Češkoj.

Ipak, zaposleni u sektorima servisa, logistike, prodaje, marketinga i administracije nastaviće da rade u sedištu kompanije u Češkoj.

Još jedan znak promena u evropskoj industriji

Odluka Zetora dolazi u trenutku kada se u Evropskoj uniji sve češće vodi rasprava o visokim troškovima proizvodnje, cenama energije i sve jačoj konkurenciji iz Azije i Sjedinjenih Američkih Država.

Preseljenje proizvodnje jednog od najpoznatijih evropskih proizvođača traktora mnogi vide kao još jedan pokazatelj izazova sa kojima se suočava evropska industrija, piše Index.hr

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