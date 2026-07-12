Ako kupite novi automobil u Evropskoj uniji, uključujući i Hrvatsku, velika je verovatnoća da će vas kamera stalno pratiti dok vozite.

Ne da bi vas snimala ili kaznila, već da bi procenila da li ste dovoljno fokusirani na put. Ovo je novi bezbednosni zahtev koji je postao obavezan za sva nova vozila prvi put registrovana na tržištu Evropske unije pre četiri dana, 7. jula.

Doduše, ovo nije ništa novo osim što postaje obavezno po instalaciji, a većina novih automobila koje smo vozili u poslednjih godinu dana već je imala specifičan sistem za praćenje vozača (Driver Monitoring System), koji od 7. jula postaje centralni deo novih pravila.

Kako funkcioniše?

Kamera koja se nalazi u kabini prati smer pogleda vozača, položaj glave i druge znake koji mogu ukazivati na to da vozač ne obraća pažnju na saobraćaj ispred sebe. Na primer, ako predugo gledate u telefon, ekran multimedijalnog sistema ili neku drugu tačku van puta, automobil će vas upozoriti zvučnim ili vizuelnim signalom kako biste ponovo usmerili pažnju na vožnju.

Do sada je naše iskustvo iz testova da su neki kalibrisani kako ne bi previše "nervirali" vozače, dok neki drugi novi automobili zvučnim i vizuelnim signalima daju vozaču do znanja da se ne koncentriše na put ispred sebe i to više nego što je potrebno.

Već se dešava da su neki vozači ovu tehnologiju doživeli kao još jedan oblik elektronskog nadzora, dok proizvođači i evropski regulatori, s druge strane, naglašavaju da sistem ne snima vozača niti šalje njegove podatke van vozila. Analiza se odvija u realnom vremenu, a cilj je isključivo prepoznavanje trenutaka kada pažnja vozača opasno opada.

Kao što smo već pomenuli, brojni, posebno premijum proizvođači, godinama koriste slične sisteme. Mercedes, BMV, Volvo, Džili i drugi imaju kamere u svojim novijim modelima koje prate vozača, a neki od njih mogu prepoznati i znake umora ili pospanosti. Razlika je u tome što takva tehnologija više neće biti rezervisana za skuplje automobile, već će biti prisutna i u nižim klasama i sada će biti obavezna za sve nove automobile na tržištu EU.

Štaviše, nova pravila se ne odnose samo na kamere u kabini. Svaki novi automobil mora biti opremljen i naprednim autonomnim sistemom kočenja koji prepoznaje pešake i bicikliste, ispunjava strože zahteve za zaštitu pešaka, ima bolju vidljivost iz vozila i ispunjava nove standarde testiranja za gume, uključujući njihove performanse kada su delimično istrošene.

Većina proizvođača je poslednjih godina postepeno uvodila ove tehnologije, tako da je malo verovatno da će kupci primetiti veliku razliku prilikom kupovine novog automobila. Razlika je u tome što od sada nijedan novi model neće moći da bude homologovan za evropsko tržište, a da ne ispunjava sve propisane bezbednosne zahteve.

Ovim potezom Evropska unija nastavlja svoju strategiju postepenog uvođenja aktivnih sistema bezbednosti, nakon inteligentnog ograničavača brzine (ISA), automatskog kočenja i pomoći za održavanje trake.

Da li će vozači prihvatiti činjenicu da ih njihov automobil stalno "gleda" ili će to doživeti kao nepotrebno narušavanje privatnosti, pokazaće vreme, piše Jutarnji.hr/autoklub

Jedno je sigurno, elektronika će igrati sve važniju ulogu u novim automobilima, a vozači će morati da se naviknu da ih automobil ne samo prati da im pomaže prilikom vožnje, već i da procenjuje njihovu koncentraciju, tako da je za neke to veliki korak napred u bezbednosti, a za druge još jedan korak ka automobilima koji sve više preuzimaju kontrolu...

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