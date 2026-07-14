Ono što je postalo uobičajena praksa za mnoge turiste na odmoru zapravo je u većini slučajeva direktno kršenje hotelskih pravila, koja su jasno definisana kućnim redom ili opštim uslovima smeštaja.

Karolina Vojtal, stručnjak za prava putnika iz Evropskog potrošačkog centra, jasno ističe da plaćeni hotelski doručci obično uključuju samo hranu konzumiranu na licu mesta i u određenom vremenskom periodu predviđenom za doručak.

Na to često podsećaju zvanični znakovi istaknuti u hotelskim restoranima.

Kada hoteli zatvaraju oči, a kada se suočavaju sa ozbiljnim kaznama?

Međutim, u praksi situacija nije uvek crno-bela. Prema rečima stručnjaka, hotelsko osoblje će često zatvarati oči na male količine hrane - ako, na primer, uzmete jabuku ili bananu sa stola da jedete usput.

Međutim, ako imate posla sa većim količinama i namerno se snabdevate za ceo dan, hotel ima pravo da vam naplati dodatne troškove na računu. U ekstremnim slučajevima, uprava hotela može čak izdati potpunu zabranu gostima (izbacivanje iz hotela).

Za turiste to znači jedno: najkasnije kada vas osoblje prvi put uhvati kako pakujete hranu i upozori vas, morate shvatiti ovo upozorenje ozbiljno i odmah prekinuti praksu.

Naravno, najbolja opcija je da se od samog početka pridržavate kućnog reda.

Iznošenje peškira i kozmetike iz sobe: Gde je granica?

Još jedna velika dilema sa kojom se putnici suočavaju jeste iznošenje stvari iz hotelskih soba. Pravilo je zapravo veoma jednostavno: peškiri u hotelskoj sobi su isključivo vlasništvo hotela.

Isto važi i za ogrtače, vešalice za odeću i hotelske papuče, ako su vam dostupni tokom boravka. Svako ko spakuje ove predmete u kofer i ponese ih kući bez pitanja čini potpunu krađu sa pravne tačke gledišta. U principu, ne bi trebalo ništa da iznosite iz hotelske sobe, jer sve unutra pripada hotelu.

Gost, naravno, ima pravo da potroši predmete koji su mu stavljeni na raspolaganje za jednokratnu upotrebu, kao što su mali komadići sapuna ili šampona.

Takođe, ako u sobi pronađete papuče umotane u providnu foliju, možete ih poneti sa sobom nakon boravka. Logika hotela je jasna - papuče koje su jednom korišćene ne mogu se ponuditi drugom gostu.

S druge strane, ako u kupatilu visi veliki, fiksni dozator sa tečnim sapunom, njegovo pražnjenje ili uklanjanje je strogo zabranjeno jer je deo stalnog inventara hotela. Isti princip važi i za brendirane kozmetičke proizvode, osim ako nisu izričito navedeni kao poklon za goste, piše Feniks magazin.

U slučaju bilo kakve nedoumice, najbolje je primeniti zlatno pravilo koje rešava svaku neprijatnost: pre odjave, ljubazno i sa osmehom pitajte osoblje na recepciji da li je dozvoljeno uzimanje određenog predmeta ili papuča.

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