U indijskoj državi Meghalaja, na krajnjem severoistoku zemlje, nalazi se Movlinong, najčistije selo u Aziji. Ali od januara 2026. godine, njegovi stanovnici su doneli neobičnu odluku: više neće primati izletnike nedeljom.

Iako je turizam uveliko promenio živote lokalnog stanovništva i doneo im ekonomski prosperitet, meštani su odlučili da žele da barem jedan dan u nedelji zadrže isključivo za sebe.

Vrata ostaju zaključana

Svake subote, do hiljadu radoznalih posetilaca stiže u Movlinong, selo sa oko 600 stanovnika. Istražuju ulice oivičene cvećem i fotografišu besprekorno čiste staze. Ali od početka ove godine, crna metalna kapija na jedinom putu koji vodi do sela ostaje zaključana i čuvana nedeljom. Turistima je zabranjen ulazak, a seljani se odriču svakog prihoda koji ostvare tog dana.

Prema njihovim rečima, svrha zabrane je povratak starom i autentičnom načinu života. Movlinong, koji se nalazi blizu granice sa Bangladešom, stekao je popularnost 2003. godine kada ga je časopis "Discover India" proglasio najčistijim selom u Aziji.

U zemlji koja se često suočava sa izazovima vezanim za sanitaciju i upravljanje otpadom, ovo nije mali podvig.

Kultura čistoće u Movlinongu se neguje od malih nogu. Svakog jutra pre polaska u školu, deca čiste selo: metu ulice, uklanjaju opalo lišće i prazne kante za smeće. Svi stanovnici pažljivo odlažu biorazgradivi otpad i ponose se uređenjem javnih prostora, piše Bi-Bi-Si (BBC).

Njihove napore je pohvalio i indijski premijer Narendra Modi. Nakon što su nagrade privukle pažnju javnosti, Movlinong je postao poznat širom Indije. Mnogi stanovnici su napustili poljoprivredu i okrenuli se turizmu. Otvorili su pansione, restorane i male prodavnice, a tezge sa suvenirima i čajem nikle su duž parkinga kako bi zadovoljile rastući broj posetilaca.

Stanovnici žele da sačuvaju veru, tradiciju i mir

Ali, dve decenije nakon što su prvi turisti počeli da stižu, lokalni odbor je odlučio da je potrebno pronaći ravnotežu. I tako je uvedena zabrana jednodnevnih poseta nedeljom.

Kako stanovnici objašnjavaju, cilj poteza je bio da se omogući pretežno hrišćanskom stanovništvu da nedelju provede u crkvi, umesto da radi za posetioce.

"Uradili smo ovo da bismo sačuvali kulturni identitet sela i disciplinu koja nas je činila posebnim", rekla je Prešes Kongdup, članica lokalnog odbora.

Festival Karimba, meštanka, slaže se, dodajući: "Dobro je za nas. Idemo u crkvu, učestvujemo u bogosluženju i molimo se. Ako su turisti ovde nedeljom, to je problem za nas".

Prihodi od turizma izgradili nove kuće i promenili život meštana

Većina turističkih objekata u selu bila je zatvorena nedeljom čak i pre ove odluke. Samo dva restorana su bila otvorena. Međutim, zabrana se ne odnosi na goste koji rezervišu smeštaj u Movlinongu i ostanu tamo za vikend.

Do 2003. godine, ovo selo nije imalo ni kvalitetne puteve koji ga povezuju sa okolnim područjima, ali danas je situacija potpuno drugačija. Pre samo jedne generacije, mnoge porodice su živele u skromnim kućama sa slamnatim krovom, a zahvaljujući prihodima od turizma, nove betonske kuće se sada mogu videti u Movlinongu. Ali najvažnije mesto u životu lokalne zajednice zauzima lokalna crkva, osnovana 1902. godine.

Stroga pravila za posetioce: Ko ne čuva prirodu, plaća kaznu

Iako je oko 80 odsto Indijaca hindusi, dolazak evropskih hrišćanskih misionara u Meghalaju sredinom 19. veka imao je dubok uticaj na narod Khasi, najveću autohtonu zajednicu u državi. Pored toga što seljanima omogućava više vremena za njihov verski život, nova zabrana im takođe pruža preko potreban predah od posetilaca koji ne dele njihovu posvećenost čistoći.

Međutim, većina turista sledi primer meštana i pažljivo odlaže svoj otpad u ručno rađene pletene korpe postavljene duž staza, a predviđene su i kazne za one koji ne poštuju pravila.

"Ako ne možete da održite naš prelepi severoistok čistim, nemojte dolaziti ovde", slažu se stanovnici Movlinonga.

Indija je 2014. godine pokrenula "Misiju Čista Indija" kako bi poboljšala sanitarne standarde i promenila percepciju Indije kao zemlje prljavštine i upitne javne higijene. Ali čistoća zajednice u Movlinongu ostaje izuzetak, a ne pravilo, piše Putni kofer.

Zato meštani žele da jedan dan u nedelji zadrže za sebe, svoju zajednicu i svoju veru. Selo radi za svoje goste šest dana u nedelji, a sedmog se odmara.

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