Nakon dugog noćnog leta stigla je u Hurgadu u Egiptu, očekujući da će se smestiti u hotel u kojem je unapred rezervisala sobu. Umesto ključa od apartmana, na recepciji ju je dočekala vest da njena rezervacija više ne postoji.

Sara tvrdi da je pre puta obavestila hotel da će stići tokom noći i da je dobila potvrdu kako to neće predstavljati problem jer recepcija radi 24 sata dnevno.

Umesto odmora – potraga za smeštajem

Po dolasku u hotel, osoblje joj je saopštilo da slobodne sobe nema.

Uznemirena turistkinja snimila je video ispred hotela i objavila ga na društvenim mrežama.

"Ne možete ostaviti mladu ženu noću bez hotela. Niko me nije ni o čemu obavestio. Tri je ujutru i zaglavljena sam ovde", rekla je Sara.

Kako tvrdi, recepcionar joj se izvinjavao, ali nije ponudio konkretno rešenje, zbog čega je, nakon dugog puta, morala da traži novi smeštaj.

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Na kraju je zamolila recepcionara da pozove drugi hotel u kojem je ranije boravila. Srećom, pronađena je slobodna soba, do koje je stigla Uberom.

Hotel reagovao tek posle viralnog snimka

Video koji je objavila brzo je postao viralan i prikupio veliki broj pregleda.

Tek nakon toga hotel joj se izvinio, ponudio besplatan boravak i najavio uvođenje novih procedura kako se slična situacija više ne bi ponovila.

"Svako može da pogreši. Samo mi je žao što je izvinjenje stiglo tek kada je video postao viralan. Više je delovalo kao pokušaj da spasu reputaciju", rekla je Sara.

Ipak, istakla je da njen cilj nije kritika Egipta.

"Ovo može da se desi bilo gde u svetu. Samo želim da upozorim da nijedan putnik ne bi trebalo da ostane usred noći bez krova nad glavom", poručila je.

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