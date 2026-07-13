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Biz Lifestyle

Kolekcionari za ove retke primerke daju i više od 1.000 evra

Dok većina ljudi stare Pokémon kartice i dalje smatra uspomenom iz detinjstva, među kolekcionarima one su poslednjih godina postale ozbiljan kolekcionarski predmet koji pojedinim vlasnicima može doneti i značajnu zaradu. 

Autor:  Nina Stojanović
13.07.2026.18:00
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Kolekcionari za ove retke primerke daju i više od 1.000 evra
Editorial credit: MichaelJayBerlin / Shutterstock.com
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Na domaćem tržištu retki primerci dostižu cene od nekoliko stotina, pa čak i više od 1.000 evra, dok se na svetskim aukcijama pojedine kartice prodaju za višestruko veće iznose.

Tržište Pokémon Trading Card Game kartica poslednjih godina beleži veliki rast, a interesovanje više ne pokazuju samo ljubitelji franšize već i kolekcionari i investitori koji u retkim karticama vide alternativni oblik ulaganja.

Nisu sve kartice vredne bogatstvo

Iako se na domaćim oglasima mogu pronaći kartice sa veoma visokim cenama, stručnjaci upozoravaju da tražena cena ne znači nužno i da će kartica biti prodata za taj iznos.

Najveću vrednost imaju primerci iz prvih izdanja, holografske kartice, promotivna izdanja sa turnira, kao i kartice koje su sačuvane u besprekornom stanju i profesionalno ocenjene.

Upravo kombinacija retkosti, očuvanosti i velike potražnje određuje njihovu tržišnu vrednost.

Tržište vredno milijarde dolara

Globalno tržište kolekcionarskih Pokémon kartica danas vredi više milijardi dolara, a pravi procvat doživelo je tokom pandemije kada je broj kolekcionara naglo porastao.

Veliku pažnju javnosti privukla je i kupovina retke Pokémon kartice koju je američki influenser i profesionalni rvač Logan Pol platio više od pet miliona dolara, dodatno povećavši interesovanje za ovo tržište.

Šta određuje cenu?

Prema rečima analitičara tržišta kolekcionarskih predmeta Pola Leska, najveću vrednost imaju kartice koje su retke, odlično očuvane i za kojima postoji velika potražnja među kolekcionarima.

„Kolekcionarske kartice funkcionišu po istom principu kao umetnička dela ili retki satovi – cenu određuju retkost, stanje i broj ljudi koji žele da ih kupe. Kada se poklope mala ponuda i velika potražnja, cena može da eksplodira.“

Najvrednije su i dalje kartice iz prve generacije iz devedesetih godina, posebno ukoliko nikada nisu korišćene i sačuvane su u originalnom stanju. Na svetskom tržištu pojedini primerci dostižu desetine, pa čak i stotine hiljada evra, dok se u Srbiji i Crnoj Gori najčešće prodaju kartice čija je vrednost od nekoliko desetina do nekoliko stotina evra.

Vredi proveriti stare albume

Upravo zbog rasta cena mnogi poslednjih meseci ponovo otvaraju stare kutije, albume i fioke u potrazi za zaboravljenim kolekcijama.

Iako su šanse da baš među vašim karticama postoji primerak vredan više hiljada evra male, stručnjaci ističu da nisu nemoguće. Ukoliko posedujete retko izdanje iz prvih serija, nekadašnja dečja igra mogla bi da se pretvori u neočekivanu finansijsku dobit, piše Kamatica. 

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