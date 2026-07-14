Norveški fudbaler Erling Haland vratio se sa Svetskog prvenstva u fudbalu sa neobičnim suvenirom koji je odmah privukao pažnju javnosti. Napadač je kući poneo prepariranog rakuna vrednog 750 dolara, koji je kupio tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Najviralniji fudbaler ovogodišnjeg Mundijala napustio je SAD nakon što je njegova reprezentacija Norveške u nedelju poražena od Engleske u četvrtfinalu. Već po dolasku na aerodrom Gardermuen u Oslu u ponedeljak, Haland je privukao pažnju - u jednoj ruci nosio je prepariranog rakuna, a u drugoj luksuznu torbu brenda Dolče i Gabana, piše Biznis insajder (Business insider).

"Pratio me je kući", našalio se Haland u opisu svoje objave na društvenoj mreži Iks, uz fotografiju neobičnog suvenira.

Rakun je kupljen u prodavnici "Wild Bill's Western Store" u Dalasu, porodičnom biznisu koji je Haland posetio početkom jula. Prema objavi prodavnice na Instagramu, fudbaler je tokom posete obišao njihovu ponudu, a na sajtu kompanije navodi se da posluje duže od 40 godina.

Prodavnica je ubrzo iskoristila pažnju koju je izazvala Halandova poseta i njegovu fotografiju postavila na početnu stranicu svog sajta.

"Kao porodičnom biznisu, ovakvi trenuci nam znače sve. Hvala vam što ste svratili i proveli vreme sa našim timom", navela je prodavnica u objavi na Instagramu 5. jula.

Preparirani rakun, koji sedi na drvenoj dasci i u šapama drži flašu viskija, u međuvremenu je rasprodat u izlogu prodavnice "Wild Bill's Western Store". Na mestu gde je stajao sada se nalazi obaveštenje da su "zalihe na putu".

Interesovanje za proizvode ove prodavnice naglo je poraslo nakon Halandove posete, a kompanija je, kako je navedeno, počela i međunarodnu isporuku zbog velikog broja komentara i upita iz Norveške i drugih zemalja.

Haland je tokom ovogodišnjeg Svetskog prvenstva postao jedan od najprepoznatljivijih i najviralnijih fudbalera. Osim golova i igara na terenu, pažnju je privukao i zbog brojnih internet mimova i pesama, među kojima je i "Haaland (Ha Ha Ha)", navijačko skandiranje pristalica Mančester Sitija.

Napadač Mančester Sitija poznat je i po svom stilu van terena. Često je fotografisan sa luksuznim modnim detaljima, uključujući retke Hermès torbe, Chanel kašmirske kape i druge skupe modne komade.

Njegov neobični izbor suvenira iz SAD još jednom je pokazao da Haland, osim fudbalskih veština, privlači pažnju i svojim nesvakidašnjim potezima van terena.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.