Čak i na temperaturama vazduha iznad 30 stepeni Celzijusa, put se znatno više zagreva, što, u kombinaciji sa trenjem tokom vožnje, stvara izuzetno visoke temperature unutar same gume.

Da bi se sprečile opasne deformacije i potencijalne nezgode, stručnjaci ADAC-a savetuju primenu jednostavnog, ali ključnog pravila od dodatnih 0,2 bara.

Suprotno široko rasprostranjenom mitu da bi trebalo da ispustite malo vazduha iz guma leti, istina je potpuno drugačija: guma sa preniskim pritiskom se više savija, više menja oblik tokom rotacije i time generiše ogromnu dodatnu unutrašnju toplotu. Kada se ova unutrašnja toplota spoji sa vrelim asfaltom, guma gubi stabilnost.

Tri ključne činjenice o letnjem pravilu od 0,2 bara

- Prilikom vožnje na visokim spoljnim temperaturama, vozači bi trebalo da se orijentišu prema fabrički propisanom pritisku i da povećaju ovu količinu za najmanje 0,2 bara. Informacije o preporučenom pritisku se obično nalaze na unutrašnjoj strani poklopca rezervoara za gorivo, na B-stubu sa strane vozača ili u uputstvu za upotrebu vozila.

- Pritisak u gumama mora se meriti pre početka putovanja, dok su gume potpuno hladne. Nakon duge vožnje, a posebno nakon silanja sa autoputa, vazduh unutar gume se zagreva i prirodno širi, zbog čega će manometar u tom trenutku pokazivati lažno visoke vrednosti.

- Ako idete na odmor sa potpuno natovarenim automobilom, velikim teretom ili putujete kamperom, preporučuje se povećanje pritiska za 0,3 do 0,4 bara iznad standardne vrednosti, ali uvek treba uzeti u obzir maksimalne granice koje je propisao proizvođač.

Zašto su zimske gume čista opasnost leti?

Pored redovne provere pritiska u gumama, ADAC posebno upozorava vozače na opasnosti korišćenja zimskih guma tokom letnjih meseci.

Mnogi vozači, iz finansijskih razloga ili iz nehata, odlučuju da zadrže zimske gume tokom leta, što je izuzetno opasna praksa.

Zimske gume, zbog svoje specifične, mnogo mekše gumene smese, dizajnirane su isključivo za niske temperature.

Kada se takva mekana guma postavi na vruć letnji asfalt, ona se zagreva mnogo brže i jače nego letnje gume, što dovodi do izuzetno brzog habanja gazećeg sloja, produženog puta kočenja i drastičnog gubitka stabilnosti vozila u krivinama, piše Feniks magazin.

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