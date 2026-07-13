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Mladi ovog leta biraju posao umesto odmora - satnica ide i do 800 dinara

Za mnoge srednjoškolce i studente leto više nije rezervisano samo za odmor. Sve veći broj mladih raspust koristi kako bi zaradio prvi novac, stekao radno iskustvo i olakšao sebi troškove tokom godine.

Autor:  Nina Stojanović
13.07.2026.15:59
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Mladi ovog leta biraju posao umesto odmora - satnica ide i do 800 dinara
Foto: Shutterstock / Yaroslav Astakhov
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Sezonski poslovi su već u punom jeku, a omladinske zadruge beleže veliko interesovanje i sa strane poslodavaca i sa strane mladih.

Najviše radnika trenutno se traži u trgovini, ugostiteljstvu, administraciji, magacinima, proizvodnji i na promotivnim poslovima. Visina zarade zavisi od vrste posla, radnog vremena i smena, a satnice ovog leta kreću se od 450 do čak 800 dinara.

Satnice rastu, fizički poslovi najplaćeniji

Tamara Milenković, asistent za ljudske resurse u Omladinskoj zadruzi "Indeks", izjavila je za RTS da je letnji period tradicionalno vreme kada je ponuda poslova najveća.

"Početna satnica ide od 450 dinara, a može da dostigne i 700 do 800 dinara, u zavisnosti od toga da li je reč o fizičkom poslu, radu vikendom ili u noćnim smenama."

Kako objašnjava, studenti često biraju vikend angažmane kako bi lakše uskladili posao sa fakultetskim obavezama, dok omladinske zadruge nude i jednodnevne poslove, uglavnom u magacinima, gde se zarada isplaćuje brže nego kod dugoročnijih angažmana.

Poslodavci u Nišu radnike pronalaze za manje od sat vremena

Velika potražnja za sezonskim radnicima beleži se i u Nišu.

Direktor Studentsko-omladinske zadruge "Akter" Dragan Panić kaže da poslodavci radnike dobijaju gotovo odmah nakon podnošenja zahteva.

"Nema poslova na čekanju, ponuda je uvek manja od potražnje. Kada nam se poslodavac obrati, već za pola sata do sat vremena šaljemo ljude koji su na listi prioriteta."

Najveća potražnja je za radnicima u ugostiteljstvu, ali i za pomoćnim poslovima, radom u magacinima i na arheološkim iskopavanjima.

Dnevnice idu i do 6.500 dinara

Prema podacima zadruge iz Niša, dnevnice za lakše poslove kreću se od oko 3.000 dinara, dok zahtevniji fizički poslovi mogu biti plaćeni i do 6.500 dinara dnevno.

Takvi angažmani, kako navodi Panić, uglavnom su rezervisani za studente koji su već pokazali odgovornost i stekli iskustvo na prethodnim poslovima.

Predstavnici omladinskih zadruga ocenjuju da je interesovanje mladih ove godine veće nego prethodne. Srednjoškolci raspust sve češće koriste za prvu zaradu, dok studenti biraju poslove koji mogu da im donesu i praktično iskustvo u struci, što im kasnije može biti značajna prednost prilikom zapošljavanja.

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Srbija sezonski poslovi srednjoškolci

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