Indeks Belex15 porastao je za 0,25 odsto, a Belexline za 0,47 odsto.

Prvo mesto na listi dobitnika zauzela je kompanija Energoprojekt holding iz Beograda sa rastom akcija od 8,48 odsto koje su na kraju zatvaranju vredele po 499 dinara.

Sledi Goša FOM iz Smederevske Palanke sa rastom cene akcija od 7,14 odsto na po 1.500 dinara na kraju trgovanja, dok su se na trećem mestu liste dobitnika našle akcije beogradske osiguravajuće kompanije Dunav osiguranje sa rastom od 1,56 odsto i cenom na zatvaranju od 1.888 dinara.

Jedin na listi gubitnika našle su se akcije Aerodroma "Nikola Tesla" iz Beograda sa padom od 1,10 odsto i cenom na zatvaranju od 2.066 dinara.

Akcijama beogradskog Energoprojekt holdinga danas je najviše trgovano uz promet od 2.972.044 dinara, a drugo mesto zauzela je kompanija Goša FOM iz Smederevske Palanke sa prometom od 79.500 dinara.

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